طريقة تحضير لحم المشوي في الكوشة (شهيوات ديما بن ناصر)

اليوم سوف أقدم لكم كيفية تحضير لحم المشوي في الكوشة من مطبخ ديما بن ناصر بمكونات مضبوطةالرجاء الاشتراك في القناة ودعمنا لنقدم لكم الافضلالمقاديرطروف لحم من ضلوع + زعفران + فلفل اسود + كمون+ دهان + ملحالتحضير:نذوب دهان نخله يبرد شوية نضع ملح فلفل اسود كمون زعفران و نخلط جيدا مكونات تاخذ بي ضلعة و ندهنها كامل حتى نكمل لحم كامل و نضعها في سنية فرن و ندخلها في كوشة و نخليها طيب على خاطرها حتى تشوفي لحم اخذ لون ذهبي تخرجيه من فرنشهية طيبةلمشاهدة الفيديو تفضل