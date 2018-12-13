طريقة تحضير لحم المشوي في الكوشة (شهيوات ديما بن ناصر)

D

dima kitchen

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#1
اليوم سوف أقدم لكم كيفية تحضير لحم المشوي في الكوشة من مطبخ ديما بن ناصر بمكونات مضبوطة
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المقادير
طروف لحم من ضلوع + زعفران + فلفل اسود + كمون+ دهان + ملح
التحضير:
نذوب دهان نخله يبرد شوية نضع ملح فلفل اسود كمون زعفران و نخلط جيدا مكونات تاخذ بي ضلعة و ندهنها كامل حتى نكمل لحم كامل و نضعها في سنية فرن و ندخلها في كوشة و نخليها طيب على خاطرها حتى تشوفي لحم اخذ لون ذهبي تخرجيه من فرن
شهية طيبة
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