( لا ) ... ( لماذا ) ... ( إذن )





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لا : للكبرياء والغرور

لماذا : لأنك مجرد إنسان طين وماء ومصيرك للفناء

إذن : كن متواضعا ولين الجانب مع البشر

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لا : للكذب والخداع والخيانة

لماذا : لأنها تنقص من قدرك ولا ترفعه

إذن : كن صادقا ووفيا و واضحا

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لا : للغباء والسذاجة

لماذا : لأنك سـ تغدو أضحوكة بين الناس

إذن : كن ذكيا وفطنا وواعي الفكر

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لا : للحب الزائف ولبس الأقنعة

لماذا : لأن الحـب أكبر مما تتوقع

إذن : كن حـبا واحدا وقلبا واحدا

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لا : للظلم وللقسوة

لماذا : لأنها من منغصات الحياة وهضم الحقوق

إذن: كن عادلا وحنونا وصاحب روح

اللامانة منقول احتراميي وتقديري