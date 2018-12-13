( لا ) ... ( لماذا ) ... ( إذن )
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لا : للكبرياء والغرور
لماذا : لأنك مجرد إنسان طين وماء ومصيرك للفناء
إذن : كن متواضعا ولين الجانب مع البشر
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لا : للكذب والخداع والخيانة
لماذا : لأنها تنقص من قدرك ولا ترفعه
إذن : كن صادقا ووفيا و واضحا
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لا : للغباء والسذاجة
لماذا : لأنك سـ تغدو أضحوكة بين الناس
إذن: كن ذكيا وفطنا وواعي الفكر
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لا : للحب الزائف ولبس الأقنعة
لماذا : لأن الحـب أكبر مما تتوقع
إذن : كن حـبا واحدا وقلبا واحدا
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لا : للظلم وللقسوة
لماذا: لأنها من منغصات الحياة وهضم الحقوق
إذن: كن عادلا وحنونا وصاحب روح
اللامانة منقول احتراميي وتقديري
**********************************
لا : للكبرياء والغرور
لماذا : لأنك مجرد إنسان طين وماء ومصيرك للفناء
إذن : كن متواضعا ولين الجانب مع البشر
~~~~~ ~~~~~
لا : للكذب والخداع والخيانة
لماذا : لأنها تنقص من قدرك ولا ترفعه
إذن : كن صادقا ووفيا و واضحا
~~~~~ ~~~~~
لا : للغباء والسذاجة
لماذا : لأنك سـ تغدو أضحوكة بين الناس
إذن: كن ذكيا وفطنا وواعي الفكر
~~~~~ ~~~~~
لا : للحب الزائف ولبس الأقنعة
لماذا : لأن الحـب أكبر مما تتوقع
إذن : كن حـبا واحدا وقلبا واحدا
~~~~~ ~~~~~
لا : للظلم وللقسوة
لماذا: لأنها من منغصات الحياة وهضم الحقوق
إذن: كن عادلا وحنونا وصاحب روح
اللامانة منقول احتراميي وتقديري