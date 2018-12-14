ذكريات من الطفولة 😂

في طفولتي كنت ألعب في الحي مع صحابي كرة القدم، وكانت مقابلة مصيرية لعبنا على 10 جنيه للواحد أي لوكان تربح تدي 20 جنيه، هادا يعني أمسية فاخرة ب 4 فلاش جامدين وزريعة و 5 جنيه نلعبها فلاصال دي جو ماشينغا نلعب ساعة نجيبلها الفلم... وبينما أنا ولي كيب تاعي نقاتل قتال رجل واحد وكلنا دم في ركبنا والنتيجة 9 مقابل 9 ولي يسجل العاشر يفوز، إذ بي تعيطلي فتاة من حينا وتقولي أرواح عمر نقولك حاجة ارواح، فقلت لها واش باغيا فيما بعد، فقالت : الأمر ضروري، المهم خرجت مسرعا نحوها تاركا زملائي في أرض المعركة، فقلت لها أسرعي مذا تريدين...فقالت لي قاتلك أمينة راها تبغيك...فتعجبت من قولها، فقلت لها وين راها هي، فقالت لي إنها هناك حشمانة تراقبك، فلتفت فوجدت أمينة تراقبني من وراء شجرة لطالما تبولت عندها تراقبني بعين واحدة كي المسيح الدجال، ولكنها كانت جميلة تبادلنا لثواني نظرات رومنسية، وفجأة سمعت صراخا وهتافا، دورت وجهي وإذ بفريقي تلقى هدف يا إلهي خسرنا راحت 20 ج، فهنا مسكتني الفتاة وقالت: هيا قولي واش نقولها، ابتعدت قليلا ورحتلها نجري فرفعت رجلي اليسرى وضربتها للظهر ثم بلكمة في العنق أطرحتها أرضا،وبعدها ركضت صوب المسيح الدجال لي مالقاش وقتاه يعترف بحبه غي وقت الماتش، فركضت هي الأخرى هاربة مني، فجريت ورائها حوالي 2 كلم ...كانت سريعة كالضب ولما يأست من لحاقها أخدت ارشقها بالحجارة ولم اتوقف حتى أصبت قدمها... ومن هداك الوقت ارتبط مفهوم الحب عندي بالخسارة 😂