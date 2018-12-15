مقبرة القطار مبنى مجهول الهوية

مقبرة القطار ،،،،انا في الاونة الاخيرة قررت ممارسة هوايتي المفضلة البحث في التاريخ ،،فدائما ما اجول في أزقة القصبة ،حتى اتمكن من إكمال بحثي عن تاريخ الجزائر ،ومما شدني مقبرة القطار اما ما شدني أكثر لها هو بناء على الطراز العاصمي القديم تخرج من منبع الماء النقي ،،بعد سؤالي للوالد عرفت ان عمر ذلك المبنى لا يقل عن مئة سنة وانه كان يتم تغسيل الموتى هناك لكن هاته المعلومات غير دقيقة فارجو ممن يعرف شيئ عنه يفيدنا لإكمال بحثي و شكرا