مشاركتى في صالون بنات اللمة للعناية بالبشرة والجسم والماكياج

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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ال
حبيباتى
اليوم بعيت نشارككم تجربة خاصة
للحفاظ والعناية بالاسنان
ونعلم حبيباتى ان الابتسامة هى اهم سر من اسرار
الجمال
فالابتسامة من دون اسنان جميلة
تصدم من حولك
الاسنان الجميلة تزيد من ثقة المراة في نفسها
فترتاح اكثر
اليوم حبيباتى ساشارككم في منتوج استعمله يومياا
منذ مدة طويلة جداا جداا
يعنى منستغناش عليه
لانوو سهل الاستعمال
لايترك اى رائحة في الفم
بزيل جميع الترسبات
بالاضافة لانكى ستحصلين على لثة وردية وصحية خالية من الامراض
هذا هو المنتوج
LISTERINE
قطرتين منه في غطاؤوو مع قليل من الماء ترجي بيهم الفم جيداا
وبعدهاا تغسلين الفم بالماء العادى
في بداية الاستعمال تشعرين بالم طفيف في اللثة
وبعد ثلاثة او اربع استعمالات
تتحصلين على نتيجة رووعة
مطهر ومزيل للروائح
هذا المنتوج حبيباتى غالب الاحيان
لا يتوفر في العديد من الصيدليات لذلك اقوم
بطلب العبوة قبل انتهائها من الصيدلية
واذا مكانش متوفر
ننصحكم بهاذ العبوة يعنى بدلة ليه
الفرق بين المنتوج الاول والمنتوج الاخر
هو ارائحة
الثانى يقضي على الروائح مى تبقى رائحة النعناع
ولكن الاول يقضي على الروائح ولا يترك اى رائحة لانوو متكون من رائحة السواك
الذي اوصانا به سيد الخلق
محمد صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله تستفادوو عزيزاتى
الى ملتقى اخر باذن الله
تحياتى
nounous
حبيباتى
اليوم بعيت نشارككم تجربة خاصة
للحفاظ والعناية بالاسنان
ونعلم حبيباتى ان الابتسامة هى اهم سر من اسرار
الجمال
فالابتسامة من دون اسنان جميلة
تصدم من حولك
الاسنان الجميلة تزيد من ثقة المراة في نفسها
فترتاح اكثر
اليوم حبيباتى ساشارككم في منتوج استعمله يومياا
منذ مدة طويلة جداا جداا
يعنى منستغناش عليه
لانوو سهل الاستعمال
لايترك اى رائحة في الفم
بزيل جميع الترسبات
بالاضافة لانكى ستحصلين على لثة وردية وصحية خالية من الامراض
هذا هو المنتوج
LISTERINE
قطرتين منه في غطاؤوو مع قليل من الماء ترجي بيهم الفم جيداا
وبعدهاا تغسلين الفم بالماء العادى
في بداية الاستعمال تشعرين بالم طفيف في اللثة
وبعد ثلاثة او اربع استعمالات
تتحصلين على نتيجة رووعة
مطهر ومزيل للروائح
هذا المنتوج حبيباتى غالب الاحيان
لا يتوفر في العديد من الصيدليات لذلك اقوم
بطلب العبوة قبل انتهائها من الصيدلية
واذا مكانش متوفر
ننصحكم بهاذ العبوة يعنى بدلة ليه
الفرق بين المنتوج الاول والمنتوج الاخر
هو ارائحة
الثانى يقضي على الروائح مى تبقى رائحة النعناع
ولكن الاول يقضي على الروائح ولا يترك اى رائحة لانوو متكون من رائحة السواك
الذي اوصانا به سيد الخلق
محمد صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله تستفادوو عزيزاتى
الى ملتقى اخر باذن الله
تحياتى
nounous