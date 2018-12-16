مشاركتى في صالون بنات اللمة للعناية بالبشرة والجسم والماكياج

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
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أنثى
#1
ال 20160712-5.gif


حبيباتى
اليوم بعيت نشارككم تجربة خاصة
للحفاظ والعناية بالاسنان
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ونعلم حبيباتى ان الابتسامة هى اهم سر من اسرار
الجمال
فالابتسامة من دون اسنان جميلة
تصدم من حولك
الاسنان الجميلة تزيد من ثقة المراة في نفسها
فترتاح اكثر
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اليوم حبيباتى ساشارككم في منتوج استعمله يومياا
منذ مدة طويلة جداا جداا
يعنى منستغناش عليه
لانوو سهل الاستعمال
لايترك اى رائحة في الفم
بزيل جميع الترسبات
بالاضافة لانكى ستحصلين على لثة وردية وصحية خالية من الامراض
IMG_20181216_120701.jpg
هذا هو المنتوج
LISTERINE
قطرتين منه في غطاؤوو مع قليل من الماء ترجي بيهم الفم جيداا
وبعدهاا تغسلين الفم بالماء العادى
في بداية الاستعمال تشعرين بالم طفيف في اللثة
وبعد ثلاثة او اربع استعمالات
تتحصلين على نتيجة رووعة
IMG_20181216_120649.jpg
مطهر ومزيل للروائح
IMG_20181216_120631.jpg
هذا المنتوج حبيباتى غالب الاحيان
لا يتوفر في العديد من الصيدليات لذلك اقوم
بطلب العبوة قبل انتهائها من الصيدلية
واذا مكانش متوفر
ننصحكم بهاذ العبوة يعنى بدلة ليه
IMG_20181216_120815.jpg
IMG_20181216_120743.jpg
الفرق بين المنتوج الاول والمنتوج الاخر
هو ارائحة
الثانى يقضي على الروائح مى تبقى رائحة النعناع
ولكن الاول يقضي على الروائح ولا يترك اى رائحة لانوو متكون من رائحة السواك
الذي اوصانا به سيد الخلق
محمد صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله تستفادوو عزيزاتى
الى ملتقى اخر باذن الله
تحياتى
images-6.jpg
nounous

 
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