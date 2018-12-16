وتستمر الحياة اجمل لحظة واسوأ لحظة مرت عليك سنة 2018

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا بيك اختي



صحيح مابقاش بزاف وتودعنا سنة 2018 حاملة معها احلى واسوأ لحظات

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الحمد لله على نعمة رزقني بها الله خلال السنة منها : الصحة والعافية اجمل فرحة ماكانش حاجة معينة منها تقاسم الفرحة مع خويا كي تخرج ...فرحتي مع ابنتي وتربيتها ..عائلتي .لاتوجد فرحة محددة

كشف اقنعة ناس بزاف على حقيقتهم والتاكد من نية البعض انهم كانوا فقط يجاملوا فيا ماش يحبوني وهادا لي كسرني هده السنة ! الحمد لله على كل حال

ان شاءالله سنة 2019 تكون سنة خير علينا

مشكورة حبيبتي