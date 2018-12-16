وتستمر الحياة اجمل لحظة واسوأ لحظة مرت عليك سنة 2018

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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مراحب لماويين
😆😆😆😆😆



هاهى سنة اخرى تنقضي من حياتنا
جاءة فانهت سنة اخرى وهاى راحلة
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لتاتى مكانهاسنة اجمل باذن الله تعالى
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سنة قد انقضت بكل تفاصيلها السيئة والجميلة
ها نحن نستعد لنستقبل سنة اخرى على امل ان تكون اجمل
في هته السنة اكيد كل شخص تغيرت العديد من الاشياء في حياته
سواءاا نحو الاجمل ام نحو الاسوء
فمنا من
تزوج
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من انهى دراسته
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من انجب
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من احب
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من فارق
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من بكى
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من ضحك من كل قلبه
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من وجد عملا
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من
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من
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من
...
الجميل في الامر اننا سنتذكر مواقف جميلة ومواقف محزنة من هذه السنة
مواقف غمرتنا السعادة فيها ومواقف
اجتاحت فيها الاحزان قلوبنا
لكننا عشناها
بكل
تفاصيلها

لماويون فالنشارك بعضناا :
<><><><>اجمل فرحة عشتها في 2018<><><><>
<><><>اسوء لحظة مرت عليك في 2018 <><><>



 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك اختي

صحيح مابقاش بزاف وتودعنا سنة 2018 حاملة معها احلى واسوأ لحظات
اجمل فرحة عشتها في 2018= الحمد لله على نعمة رزقني بها الله خلال السنة منها : الصحة والعافية اجمل فرحة ماكانش حاجة معينة منها تقاسم الفرحة مع خويا كي تخرج ...فرحتي مع ابنتي وتربيتها ..عائلتي .لاتوجد فرحة محددة
<><><>اسوء لحظة مرت عليك في 2018 :كشف اقنعة ناس بزاف على حقيقتهم والتاكد من نية البعض انهم كانوا فقط يجاملوا فيا ماش يحبوني وهادا لي كسرني هده السنة ! الحمد لله على كل حال

ان شاءالله سنة 2019 تكون سنة خير علينا

مشكورة حبيبتي
 
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