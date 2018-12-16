وتستمر الحياة اجمل لحظة واسوأ لحظة مرت عليك سنة 2018

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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مراحب لماويين
😆😆😆😆😆
هاهى سنة اخرى تنقضي من حياتنا
جاءة فانهت سنة اخرى وهاى راحلة
لتاتى مكانهاسنة اجمل باذن الله تعالى
سنة قد انقضت بكل تفاصيلها السيئة والجميلة
ها نحن نستعد لنستقبل سنة اخرى على امل ان تكون اجمل
في هته السنة اكيد كل شخص تغيرت العديد من الاشياء في حياته
سواءاا نحو الاجمل ام نحو الاسوء
فمنا من
تزوج
من انهى دراسته
من انجب
من احب
من فارق
من بكى
من ضحك من كل قلبه
من وجد عملا
من
من
من
...
الجميل في الامر اننا سنتذكر مواقف جميلة ومواقف محزنة من هذه السنة
مواقف غمرتنا السعادة فيها ومواقف
اجتاحت فيها الاحزان قلوبنا
لكننا عشناها
بكل
تفاصيلها
لماويون فالنشارك بعضناا :
<><><><>اجمل فرحة عشتها في 2018<><><><>
<><><>اسوء لحظة مرت عليك في 2018 <><><>