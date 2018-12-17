لا تكن إمعة!!!

اليلام عليكم ياأهل اللمة
نعم اختي فهذا الموضوع اثارني واعجبني في نفس الوقت وخاصة في عصرنا الحاليالسلام عليكم اخيتي
معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك
عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه
ممكن اسم الكتاب لو سمحتي
من المفترض ان يكون اسم الكتاب -دروس في الحياة لمصطفى السباعي-لست متأكدة لأنني وجدت الصورة على الانترنتالسلام عليكم اخيتي
معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك
عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه
ممكن اسم الكتاب لو سمحتي