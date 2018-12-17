لا تكن إمعة!!!

السلام عليكم اخيتي

معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك

عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه

ممكن اسم الكتاب لو سمحتي ​