لا تكن إمعة!!!

soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
286
النقاط
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محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
اليلام عليكم ياأهل اللمة
كيف الحال؟ نتمنى تكون بخير كاملين وبدون استثناء اليوم على بالي بلي راني حابة نثقل عيكم مي هاذ الحاجة عجبتني بزاااااف وحبيت نشاركها معاكم
قريتها في كتاب وعجبتني بزاااف
فنحن نرى في الشوارع الجزائرية هذا السلوك الشائع وهو تقليد الاخرين
فاردت ان اقول لكل من يقوم بهذا السلوك
لا تكن إمعة
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البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
508
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخيتي
معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك
عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه
ممكن اسم الكتاب لو سمحتي
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
286
النقاط
121
محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
قال البدر المشرق:
السلام عليكم اخيتي
معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك
عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه
ممكن اسم الكتاب لو سمحتي
إضغط للتوسيع...
نعم اختي فهذا الموضوع اثارني واعجبني في نفس الوقت وخاصة في عصرنا الحالي
حيث اصبحت كثير من النساء تتشبه بالرجال والعكس
كرااا على المرور العطر سوف اكتب لك اسم الكتاب في مابعد في هذه الصفحة
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
286
النقاط
121
محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
ىى
قال البدر المشرق:
السلام عليكم اخيتي
معك حق اخية الكثير من لا راي لهم يسمعون صدى اصوات غيرهم ويجعلوا منه صوتا لهم والمشكلة لا تستطيع التعامل معهم ان كنت مجبر على ذلك
عى المرء ان تكون له شخصية مستقلة ليفرض وجوده واحترامه
ممكن اسم الكتاب لو سمحتي
إضغط للتوسيع...
من المفترض ان يكون اسم الكتاب -دروس في الحياة لمصطفى السباعي-لست متأكدة لأنني وجدت الصورة على الانترنت
 
Jouliana

Jouliana

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2011
المشاركات
371
النقاط
7
العمر
25
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
كن نفسك لا تحاول أن تشبه أحدا موضوع جميل شكرااا.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,547
النقاط
751
انت كما انت فلا تكن غير ما انت عليه
كل الشكر على الموضوع
تقديري لك سمية
 
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