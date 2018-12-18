السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 625 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 195 دج للدولار الواحد )

يباع كامل المبلغ مقابل 121800 دج

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

اقل مبلغ للحجز 150 دولار

مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.