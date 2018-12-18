موسى87
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 122
- الإعجابات
- 15
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- عين وسارة ولاية الجلفة
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 625 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 195 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 121800 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
اقل مبلغ للحجز 150 دولار
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متوفّر مبلغ 625 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 195 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 121800 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
اقل مبلغ للحجز 150 دولار
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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