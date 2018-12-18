السلام عليكم

متوفر للبيع 500 دولار skrill مقابل CCP



سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)

العمولة على المشتري

أقل مبلغ للحجز 50 دولار

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

المبلغ كاملا بـ 97500 دج

المصدر: أعمال حرة

الإثبات في المرفقات



طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .

3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع