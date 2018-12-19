اختلال وهوس

مابال كوابيسي التي تتجدد باستمرار

وهذا الذي يهدد بقاء عقلي في استقرار

وكان هذا ماينقصني لانه اصلا في استحمار

بسبب جنوني الاسطوري وهوسي الجبار



ومابال تلك السيدة التي ترغب بقتلي

كان حياتها تتوقف على حياتي او موتي

وذلك الجني الذي يحب ويعشق اخافتي

وذاك الشرر من عيناه الذي يريد خنقي



ام تلك الحيوانات التي تريد ان تمزقني

فكلب ضخم مخيف بناب لؤلؤي

وافعى تتلوى وتصعد من رجلي الى عنقي

وذئب يكشر بأسنانه في وجهي ... ام تراه يبتسم لي



نومي عبارة عن سجن بقصص وروايات

بل ان فيه من الاساطير كالاقزام والحوريات

مايشغل عقلي النائم ويجعلني اعيش مغامرات

احيانا احس انها حقيقة وتضعني في مفترقات



وحين اصحو

ينهكني جسمي الذي يثقل كفولاذ

وانفاسي التي تخرج مني بالكاد

وحجارة على صدري بالمرصاد

وكان كل شيء بي ضدي ينقاد



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -​