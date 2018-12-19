مشاركتى في مسابقة👠👠👠👠 حذاء الاميرة ساندريلا 👠👠👠👠

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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#1
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#1

السلام عليكم
images-18.jpg
اسعد حبيباتى بالمشاركة في مسابقة حذاء الاميرة سندريلا
المسابقة لم تحدد نوع الحذاء ونعلم ان حذاء الاميرة
هو واحد من اجمل واشيك الاحذية
لذلك قررت ان تكون مشاركتى
بحذاء للسهرات
<><><> هاى ليكم الماركة <><><>


~~~~~~والحذاء~~~~~~
IMG20181219155330.jpg

IMG_20181219_170641.jpg




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الحذاء هذاا يعنى اختيار الوالد الكريم ربي يحفظهولى
كان هدية منوو في عرس عمى
فالصيف الماضي
تحياتى لكم
جميعاا
😀😀😀😀
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا

باهي الصباط الله يبارك

خاصة انه كان هدية من الوالد العزيز ربي يحفظهولك

بالتوفيق ان شاءالله
 
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