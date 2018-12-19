مشاركتى في مسابقة👠👠👠👠 حذاء الاميرة ساندريلا 👠👠👠👠

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم
اسعد حبيباتى بالمشاركة في مسابقة حذاء الاميرة سندريلا
المسابقة لم تحدد نوع الحذاء ونعلم ان حذاء الاميرة
هو واحد من اجمل واشيك الاحذية
لذلك قررت ان تكون مشاركتى
بحذاء للسهرات
<><><> هاى ليكم الماركة <><><>
~~~~~~والحذاء~~~~~~
الحذاء هذاا يعنى اختيار الوالد الكريم ربي يحفظهولى
كان هدية منوو في عرس عمى
فالصيف الماضي
تحياتى لكم
جميعاا
😀😀😀😀