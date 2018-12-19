قاتو المشكلة للإحتفال بالذكرى السنوية لمنتدى اللمة

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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أرض الله
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#1
قاتو المشكلة

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3كيلات فرينة
1/2كيلة سمن
رشة ملح
فاني
ونجمع المكونات بماء الزهر ونتركها ترتاح

الحشو

4كيلات لوز
1/2كيلة سكر عادي حتى ماتكون حبة القاتو يابسة وتكون طرية بعد الطهي ونجمعها بالبيض

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نفتح العجينة في آلة التوريق في رقم 9 وفي رقم 8 وفي رقم 7 و في رقم 6 هنا نضع العجين ثم الحشو يكون سمك متوسط ثم العجين هنا حبيت نوضح بدون بيض بين الطبقات ونمررها عليها الوراق حتى يثبت العجين مع الحشو
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ثم نقطعها بالطابع ونرشمها بالمنكش ونضع وردة 🌸 او حبة لوز
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ونطهيها فالفرن حتى تنشف جيدا وتعسل في العسل بارد لان القاتو ساخن وتترك تتعسل جيدا
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وكل سنة ومنتدى اللموي بألف خير والمزيد من التألق والنجاح
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
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النقاط
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
والله قاطو وعليه لكلام (y)يشهي تسلم ايدك
وبااارك الله فيك دائما مميزة كالعادة
وكل عام واللمة بالف خير ان شاء الله
وبالتوفيق
 
آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
183
الإعجابات
263
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#3
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
والله قاطو وعليه لكلام (y)يشهي تسلم ايدك
وبااارك الله فيك دائما مميزة كالعادة
وكل عام واللمة بالف خير ان شاء الله
وبالتوفيق
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وعليكم السلام حبيبتي... هذا من ذوقك حنونه
شكراً
 
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