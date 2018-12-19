قاتو المشكلة للإحتفال بالذكرى السنوية لمنتدى اللمة

آية نور اليقين
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قاتو المشكلة
3كيلات فرينة
1/2كيلة سمن
رشة ملح
فاني
ونجمع المكونات بماء الزهر ونتركها ترتاح
الحشو
4كيلات لوز
1/2كيلة سكر عادي حتى ماتكون حبة القاتو يابسة وتكون طرية بعد الطهي ونجمعها بالبيض
نفتح العجينة في آلة التوريق في رقم 9 وفي رقم 8 وفي رقم 7 و في رقم 6 هنا نضع العجين ثم الحشو يكون سمك متوسط ثم العجين هنا حبيت نوضح بدون بيض بين الطبقات ونمررها عليها الوراق حتى يثبت العجين مع الحشو
ثم نقطعها بالطابع ونرشمها بالمنكش ونضع وردة 🌸 او حبة لوز
ونطهيها فالفرن حتى تنشف جيدا وتعسل في العسل بارد لان القاتو ساخن وتترك تتعسل جيدا
وكل سنة ومنتدى اللموي بألف خير والمزيد من التألق والنجاح
3كيلات فرينة
1/2كيلة سمن
رشة ملح
فاني
ونجمع المكونات بماء الزهر ونتركها ترتاح
الحشو
4كيلات لوز
1/2كيلة سكر عادي حتى ماتكون حبة القاتو يابسة وتكون طرية بعد الطهي ونجمعها بالبيض
نفتح العجينة في آلة التوريق في رقم 9 وفي رقم 8 وفي رقم 7 و في رقم 6 هنا نضع العجين ثم الحشو يكون سمك متوسط ثم العجين هنا حبيت نوضح بدون بيض بين الطبقات ونمررها عليها الوراق حتى يثبت العجين مع الحشو
ثم نقطعها بالطابع ونرشمها بالمنكش ونضع وردة 🌸 او حبة لوز
ونطهيها فالفرن حتى تنشف جيدا وتعسل في العسل بارد لان القاتو ساخن وتترك تتعسل جيدا
وكل سنة ومنتدى اللموي بألف خير والمزيد من التألق والنجاح