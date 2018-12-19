السلام عليكم

متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP 19600 دج

العمولة يتحملها المشتري

تباع كاملة

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00