عرض بيع متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
196 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
ويب موني - WebMoney
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
658
الإعجابات
355
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 100 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP 19600 دج
العمولة يتحملها المشتري
تباع كاملة
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ لا اريد كلام خارج الموضوع
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

المرفقات

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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,314
الإعجابات
3,105
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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