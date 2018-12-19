الاسود وتأثيره في الديكور

السلام عليكم ورحمة الله





اليوم جبتلكم صور لديكورات باللون الاسود الي هو المحبب لدي







يشير خبراء الديكور أن هذا اللون له تأثير سحري على المناظر، فإذا كان اللون الأسود

له تعبيرات ومعان سلبية في الحياة الاجتماعية كالحزن والتعاسة والألم والموت فإنه يعبر

عن النبل والرقي والتميز في عالم الديكور وله درجات عديدة وإيقاعات متنوعة،

ويستعمل ليعبر عن المظهر الشاحب وعن الليل المعتم وتتدرج درجات لونه بين

الرمادي ولون الفحم











ويستعمل مع باقي الألوان ليبعث فيها الحيوية والنشاط، ليبرزها في حلة

جديدة على مستوى التفاصيل والجمال، والنوعية، وليعطيها القوة لاسيما في

أجزاء المنزل حيث يجعل الألوان المخفية تخرج من سباتها وإذا ما

وضع بجانب الألوان النقية







سَوف تشاهدون صـــور ديكورات لهذا اللون الســاحر

واتمنى ان تنال رضــاكم .