ما رايك ان تصبحي✿ كــــ عروسه من جديد✿

ملكة زوجي
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يقولك المكتوب مبيـــن من عنوانه ههه
ممكن مرت علينا سنوات بعد الزواج
ومع مرور السنين تتغير موضة الفساتين وطريقة الأعراس ....{ لنــا عذر }
يعني تخيلي أن راح تتزوجي بهذي الفتره واش راح يكون أختيارك لفستان الزفاف
وكيف رح يكون ترتيبك لزفاف
حتى البنات شاركونا الموضوع وورينا كيف بيكون ذوقكم
✿
ممكن مرت علينا سنوات بعد الزواج
ومع مرور السنين تتغير موضة الفساتين وطريقة الأعراس ....{ لنــا عذر }
يعني تخيلي أن راح تتزوجي بهذي الفتره واش راح يكون أختيارك لفستان الزفاف
وكيف رح يكون ترتيبك لزفاف
حتى البنات شاركونا الموضوع وورينا كيف بيكون ذوقكم
✿
آخر تعديل بواسطة المشرف: