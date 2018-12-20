ما رايك ان تصبحي✿ كــــ عروسه من جديد✿

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
540
الإعجابات
484
النقاط
223
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#1


السلام عليكم


اسعد الله صباحكم احبتي في الله

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يقولك المكتوب مبيـــن من عنوانه ههه

ممكن مرت علينا سنوات بعد الزواج :giggle:
ومع مرور السنين تتغير موضة الفساتين وطريقة الأعراس ....{ لنــا عذر }
يعني تخيلي أن راح تتزوجي بهذي الفتره واش راح يكون أختيارك لفستان الزفاف
وكيف رح يكون ترتيبك لزفاف
girls-top.net_1349210606_851.gif
حتى البنات شاركونا الموضوع وورينا كيف بيكون ذوقكم
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لا تستحو أنا رح أبدأ

774AB1F2-043C-11E9-85F2-02EB41F5A93E.gif
ملاحظة جد هامة من فضلكم للبنات
لا يتم وضع صور اجسام العارضات دون طمس

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
540
الإعجابات
484
النقاط
223
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
احم احم راغم انو معنديش بزاف في الزواج يعني ثلاث سنين
لكن رغم هاك كنت نتمنى نغير اشياء كثيرة

منها انو يكون عرس بسيط يوم واحد فقط :love:هههههه
ويكون كل التزيين بالابيض :giggle:و حلويااات بسيطة
وكل شيء يكون سامبل (y)

بخصوص ثوب الزفاف كل ما كان بسيط ومحتشم يكون اجمل وارقى
هذا الثوب اعجبني واكيد بالون الابيض الناصح يكون اجمل لوكان يرجع الزمان لوراء نلبسو


00214588877999999999.png

التسريحة بهذا الشكل تعجبني جدا راقيه ليوم الزفاف عجبتني روعة
سامبل وفي نفس الوقت تحفة

6324561-127564150.jpg

مسكة اليد نتمنى يكون الورد الطبيعيوبلون الابيض


4f21c4e5a8086648885dc52d570e389fa41f3f5d.jpg

اتمنى ذوقي يحوز على استحسانك بخصوص الفستان وو
.
في انتظار اذواقكم يا لماويات
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,957
الإعجابات
63,706
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

موضوع top يعطيك الصحة اختي :love::love::love:

عرسي كان في اوت 2014

يعني فات عليه 4 سنين و 4 شهور بالتمام

لو يولي بيا الوقت اللور كنت اختصرت بزاف حوايج من عرسي منهم :

التصديرة :censored::cry: درت حنة مع عرس
كون مدرتش كامل ولبست غير لاغوب بلونش مباشرة
تاني شعري :mad::mad: ندمت لي درتلو ليماش
كون خليتو بلونو الطبيعي افضل بكثييير

الفستان كنت نخير كيما هك :

1545308477125.png


التسريحة





294910_11246838086.jpg


مشكورة اختي تقبلي مروري
 
آخر تعديل:
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
540
الإعجابات
484
النقاط
223
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#4
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