بمناسبة الاحتفال بالموسم السابع للمنتدا اللموي

آية نور اليقين
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ولهذه المناسبة العزيزة حبيت نشاركم بهذه الوصفة كهدية مني للمنتدا خصوصاٌ @قسم المطبخ اللموي وتحية مني لكم
مشوك بطريقة عصرية
250غ مارغرين
كاس زيت
كاس سكر ناعم
1/2 كاس نشا
1/2كاس كوكاو محمص جيداً ورطب
ببضة وفنيلا وكيس خميرة
ونلم بالفرينةحتي تتحصلي علي عجينة طرية ونعمل منها كورات حجم 35 غ ونمررها فالبيض ثم كوكاو مطحون متوسط ومحمص ولونه يكون ابيض
- للتزين
اخذت 3كيلات صغيرة الحجم من الفرينة وكيلة من الزبدة وجمعتهم بالبيض نصف تركته ابيض ونصف لونته بالكاكاو الاسود وفتحتهم على سمك رقيق وطبعت زهرات ووضعت البيضاء وفوقها البنية او العكس وضغطت عليها بالقلم الخاص بالحلويات
او ممكن تستعملي حبة من كوكاو في الوسط او تتركها بعد الطهي تزينها بالعقاش حجم كبير
ونطيهه بفرن علي نار متوسطة ومباشرة وهو ساخن نسقي كل حبة قاتو بملعقة أكل من العسل ونتركه يتشرب اذا شفتيه ناقصه عسل ممكن تضيفي بالملعقة حتى يتشرب جيدا ويزين بالعقاش ويقدم وهو بارد
كل سنة والمنتدا بألف خير وشكراً للأخت @سلطانة على التنبيه وشكراً لادارة المنتدا
وتمنى مشاركتي البسيطة تنير منبر المنتدا
مشوك بطريقة عصرية
250غ مارغرين
كاس زيت
كاس سكر ناعم
1/2 كاس نشا
1/2كاس كوكاو محمص جيداً ورطب
ببضة وفنيلا وكيس خميرة
ونلم بالفرينةحتي تتحصلي علي عجينة طرية ونعمل منها كورات حجم 35 غ ونمررها فالبيض ثم كوكاو مطحون متوسط ومحمص ولونه يكون ابيض
- للتزين
اخذت 3كيلات صغيرة الحجم من الفرينة وكيلة من الزبدة وجمعتهم بالبيض نصف تركته ابيض ونصف لونته بالكاكاو الاسود وفتحتهم على سمك رقيق وطبعت زهرات ووضعت البيضاء وفوقها البنية او العكس وضغطت عليها بالقلم الخاص بالحلويات
او ممكن تستعملي حبة من كوكاو في الوسط او تتركها بعد الطهي تزينها بالعقاش حجم كبير
ونطيهه بفرن علي نار متوسطة ومباشرة وهو ساخن نسقي كل حبة قاتو بملعقة أكل من العسل ونتركه يتشرب اذا شفتيه ناقصه عسل ممكن تضيفي بالملعقة حتى يتشرب جيدا ويزين بالعقاش ويقدم وهو بارد
كل سنة والمنتدا بألف خير وشكراً للأخت @سلطانة على التنبيه وشكراً لادارة المنتدا
وتمنى مشاركتي البسيطة تنير منبر المنتدا