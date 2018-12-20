بمناسبة الاحتفال بالموسم السابع للمنتدا اللموي

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
190
الإعجابات
263
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
ولهذه المناسبة العزيزة حبيت نشاركم بهذه الوصفة كهدية مني للمنتدا خصوصاٌ @قسم المطبخ اللموي وتحية مني لكم

مشوك بطريقة عصرية
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250غ مارغرين
كاس زيت
كاس سكر ناعم
1/2 كاس نشا
1/2كاس كوكاو محمص جيداً ورطب
ببضة وفنيلا وكيس خميرة
ونلم بالفرينةحتي تتحصلي علي عجينة طرية ونعمل منها كورات حجم 35 غ ونمررها فالبيض ثم كوكاو مطحون متوسط ومحمص ولونه يكون ابيض IMG_20181220_075416.jpg
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- للتزين
اخذت 3كيلات صغيرة الحجم من الفرينة وكيلة من الزبدة وجمعتهم بالبيض نصف تركته ابيض ونصف لونته بالكاكاو الاسود وفتحتهم على سمك رقيق وطبعت زهرات ووضعت البيضاء وفوقها البنية او العكس وضغطت عليها بالقلم الخاص بالحلويات
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او ممكن تستعملي حبة من كوكاو في الوسط او تتركها بعد الطهي تزينها بالعقاش حجم كبير
ونطيهه بفرن علي نار متوسطة ومباشرة وهو ساخن نسقي كل حبة قاتو بملعقة أكل من العسل ونتركه يتشرب اذا شفتيه ناقصه عسل ممكن تضيفي بالملعقة حتى يتشرب جيدا ويزين بالعقاش ويقدم وهو بارد
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كل سنة والمنتدا بألف خير وشكراً للأخت @سلطانة على التنبيه وشكراً لادارة المنتدا
وتمنى مشاركتي البسيطة تنير منبر المنتدا
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,964
الإعجابات
63,728
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
ماشاءالله اختي اجمل هدية تلقتها اللمة
كل عام ومنتدانا بالف خير
تسلم يديك ياطيبة لاعدادك الحلوى الشهية
 
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