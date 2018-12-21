مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف (التوقيف الاسود)

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشاركتي هذه باذن الله تتطرق الى موضوع جد حساس لا يلتفت اليه أحد ، كان اللجوء
اليه في الاوضاع الخطيرة و يطبق على كبار المجرمين و القتلة
من اجل تنفيذ القصاص و هو
الاعدام .

لقد كان يطبق سابقا و تم ايقافه في 1993 في سنوات الارهاب
هذا التوقيف فتح الباب على مصراعيه للمجرمين و سفاحي الاطفال
لارتكاب ابشع جرائم الاغتصاب و القتل ثم النزول بالسجن ذو خمسة نجوم و كأنها مكافئة لهم على ذلك و بعد مرور فترة ربما تكون طويلة يخرج لينعم بالحرية مجددا مع امكانية معاودة جرائمه .
سؤال يحيرني :
لما هذا التوقيف و ارضاءا لمن ؟
و هل هذا التوقيف حل مشاكل الاجرام ؟
أم اننا نحترم حقوقهم الانسانية و ندفن حقوق الضحايا يعني يموت مئة بريئ و يعيش مجرم واحد ؟
أترك النقاش مفتوح بين من اعتادوا على النقاش المفيد .
 
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