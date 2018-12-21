مشاركتي في المسابقة السنوية للنقاش الهادف (التوقيف الاسود)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مشاركتي هذه باذن الله تتطرق الى موضوع جد حساس لا يلتفت اليه أحد ، كان اللجوء

اليه في الاوضاع الخطيرة و يطبق على كبار المجرمين و القتلة

من اجل تنفيذ القصاص و هو

الاعدام .

لقد كان يطبق سابقا و تم ايقافه في 1993 في سنوات الارهاب

هذا التوقيف فتح الباب على مصراعيه للمجرمين و سفاحي الاطفال

لارتكاب ابشع جرائم الاغتصاب و القتل ثم النزول بالسجن ذو خمسة نجوم و كأنها مكافئة لهم على ذلك و بعد مرور فترة ربما تكون طويلة يخرج لينعم بالحرية مجددا مع امكانية معاودة جرائمه .

سؤال يحيرني :

لما هذا التوقيف و ارضاءا لمن ؟

و هل هذا التوقيف حل مشاكل الاجرام ؟

أم اننا نحترم حقوقهم الانسانية و ندفن حقوق الضحايا يعني يموت مئة بريئ و يعيش مجرم واحد ؟