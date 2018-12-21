ضمن تطبيقاتى لوصفات ام وليد <><><><>الفريزة<><><><>او<><><><>اصابع زينب<><><><>

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#1

السلام عليكم ....
محبي ومتابعى الحلويات
اليوم اقترح عليكم وصفة مجربة
للشيف المتميزة
السيدة
ام وليد
oum walide
images (1).jpeg
نفس المقادير
والطريقة كالتالى :
IMG_20181102_134008.jpg
وبعدما طميت لابات ديالى
IMG_20181102_134716.jpg
نخليها ترتاح 15min
IMG_20181102_142615.jpg
وبعدها شكل اقراص صغيرة وبديت نشكل
فالحلوة ديالى

IMG_20181102_142839.jpg
والشكل
IMG_20181102_144927.jpg
وكملت كامل العجينة ديالى بنفس الطريقة
وخليتها ترتاح لمدة 10 min وحدوخرة
IMG_20181102_144851.jpg
حطيت المقلة فيها الزيت حتى سخنت بديت نقلي فالحبات دياولى كامل
حتى كملت
اكيد نار متوسطة باه طيب مليح
كى تخرجلك من المقلة تحسيها يابسة مى راح تطرى بالعسيلة واصلا
بنتها كى تكون مقرمشة
تخرجي الحبات من الزيت مباشرة للعسيلة تكون باردة العسيلة ديالى



والشكل النهائي
IMG_20181102_152223.jpg
IMG_20181102_152329.jpg
IMG_20181102_152527.jpg

بصحتكم لمويون

IMG_20181102_152242.jpg
اتمنى ان تنال الحلوى اعجابكم
الى ملتقى اخر باذن الله
تحياتى للجميع

3dlat.com_02_18_b5a5_db9809f4706110.gif nounous




 

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