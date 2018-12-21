ضمن تطبيقاتى لوصفات ام وليد <><><><>الفريزة<><><><>او<><><><>اصابع زينب<><><><>

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ....
محبي ومتابعى الحلويات
اليوم اقترح عليكم وصفة مجربة
للشيف المتميزة
السيدة
ام وليد
oum walide
نفس المقادير
والطريقة كالتالى :
وبعدما طميت لابات ديالى
نخليها ترتاح 15min
وبعدها شكل اقراص صغيرة وبديت نشكل
فالحلوة ديالى
والشكل
وكملت كامل العجينة ديالى بنفس الطريقة
وخليتها ترتاح لمدة 10 min وحدوخرة
حطيت المقلة فيها الزيت حتى سخنت بديت نقلي فالحبات دياولى كامل
حتى كملت
اكيد نار متوسطة باه طيب مليح
كى تخرجلك من المقلة تحسيها يابسة مى راح تطرى بالعسيلة واصلا
بنتها كى تكون مقرمشة
تخرجي الحبات من الزيت مباشرة للعسيلة تكون باردة العسيلة ديالى
والشكل النهائي
بصحتكم لمويون
اتمنى ان تنال الحلوى اعجابكم
الى ملتقى اخر باذن الله
تحياتى للجميع
nounous
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