لنغرس بذرة العمل في قلوب ابنائنا *انا وصغيرتي*

ملكة زوجي
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اسعد الله مسائكم احبتي في الله
موضوعي اليوم بسيط للغاية
جئتكم لاتحدث عن التعاون بين افراد العائلة لهذا ساتحدث عن
تجربتي مع صغيرتيحبيبتي
((إنَّ المُؤمِنَ للمُؤْمِنِ كالبُنيانِ ، يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا . وشَبَّكَ أصابِعَهُ .))
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 481
((من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن يسر على معسر ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ؛ سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه))
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2945
قال الله تعالى : "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" (سورة الحج : 77).
قال سبحانه وتعالى : "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"(سورة المائدة:2)
في الحقيقة صغيرة تقريبا عمرها ثلاث سنوات
*ربي يحفظهالي* ولكن الحمد لله رغم صغر سنها الا انها تتمتع بروح التعاون
هي في الحقيقة تشوف مواقف تحصل في البيت والطفل بطبيعة الحال يحب تقليد الاهل
فمثلا هي تشوف الاب لما اكون مريضة او متعبة احيانا
يساعدني في ترتيب طاولة الاكل
فتصر هي ايضا ان تشاركنا وفعلا نتركها تشاركنا
فانا احببت فيها هذا الشيء وركزت عليه واصبحت اشجعها اكثر واكثر
في كل مرة كنت اثني على ما قامت بيه واشكرها
ونفس الشيء لما تشاهدني امسح او ارتب البيت هي
ايضا تقوم بنفس العمل وتصر انها تعمل مثلي
صحيح احيانا نكون مستعجلة وهي تعطلني
ولكن لا اقول لها لا ابد بالعكس اشجعها على هذا الشيء
وايضا لما اغسل الملابس تصر على مساعدتي ايضا اعطيها
بعض الماء والصابون وشيء من ملابسها رغم انني مستعجلة لتحضير الغداء
ورغم ذلك لا اقول لها لا بل اشجعها
ولما تجف الملابس ارتبها في الخزانة ماهي الا لحظات
حتى اجد كل شيء ليس في مكانه وكنت اغضب منها
لكن مع الوقت انتبهت انها ليس بقصدها ان تخرب وانما تقليدي
فهي تريد ان تعمل مثلي
ولانني انتبهت ان كل افعالها مثلي
والحمد لله لما يرجع والدها من العمل وينزع حذائه تقوم بحمل الحذاء ووضعه في مكانه المناسب
ولما يريد النوم من غير ما يحكي تذهب لاحظار الغطاء رغم انها لا تستطيع حمله
نصفه في يدها ونصفة في الارض
فانصحك كام لا تقولي لابنك او لابنتك ((لا )) ابدا اذا حاولوا مساعدتكم
حتى اذا كنتي مستعجلة وقام بتعطيلك
-شجعي سلوكه المتعاون واثني عليه وكافئيه ولو بحضن وقبلة صغيرة
-عوديه النظام والتعاون منذ الصغر فلا تتعبي حين يكبر وتشكين من لا مبالاته وكسله
-لا تقولي انه صغير ولا يستطيع بل هو ذكي ويعرف وباستطاعته فعل كل شيء
-كلفيه بمهام تناسب عمره منذ صغره سيتعود ويصبح روتين طبيعي حين يكبر
ارجوا ان ينال الموضوع اعجابكم واستحسانكم اعرف انه
موضوع بسيط ولكن فيه شيء جميل وخصال اجمل
حفظ الله اولادكم