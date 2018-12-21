مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة*بمناسبة الذكرى13 لتأسيس اللمة*(:

soso ana

soso ana

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
3 أكتوبر 2018
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..بلاد المجانين..
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهل الللمة كيف حالكم ؟نتمنى تكونوا بخير كاملين انشاء الله وبدون استثناء
اليوم حبيت نشارككم مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة بمناسبة الذكرى ال13 لتأسيس اللمة الجزائرية
اولا نقول للمة عيد ميلاد سعيد ونتمنى تواصلي بالمزيد من الابداع والتقدم للافضل(y)(y);)
ونترككم مع الصور:-p
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وهذي باقة ورد ليكى كادو سوفونير
تنزيل (6).jpg

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نتمنى تعجبكم مشاركتي
انتظر ارائكم:giggle::giggle:
 

المرفقات

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم



الله يبارك اختي @soso ana

الرسمة جميلة 😍

اعجبني رسمك لليد و التزين

وحتى خطك جميل^^

و آكيد اللمة رح تفرح برسمتك

وربي يديم اللمة نجمة في سمانا

ويحفظ جميع آبنائها و يوفقهم

بالتوفيق حبيبتي

دمتي ...
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,917
الإعجابات
49,746
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
صورة جميلة جدا، وجمالها في بساطتها، وإتقان تزيينها
باينة جات من يد تحب اللمة بزاف
ربي يحفظك حبيبتي على هاد المشاعر اتجاه اللمة وعلى هاد الرسمة الجد جميلة
بالتوفيق ان شاء الله في المسابقة
تحياتي​
 
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