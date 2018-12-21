مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة*بمناسبة الذكرى13 لتأسيس اللمة*(:

soso ana
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهل الللمة كيف حالكم ؟نتمنى تكونوا بخير كاملين انشاء الله وبدون استثناء
اليوم حبيت نشارككم مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة بمناسبة الذكرى ال13 لتأسيس اللمة الجزائرية
اولا نقول للمة عيد ميلاد سعيد ونتمنى تواصلي بالمزيد من الابداع والتقدم للافضل
ونترككم مع الصور
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اهل الللمة كيف حالكم ؟نتمنى تكونوا بخير كاملين انشاء الله وبدون استثناء
اليوم حبيت نشارككم مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة بمناسبة الذكرى ال13 لتأسيس اللمة الجزائرية
اولا نقول للمة عيد ميلاد سعيد ونتمنى تواصلي بالمزيد من الابداع والتقدم للافضل
ونترككم مع الصور
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وهذي باقة ورد ليكى كادو سوفونير
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