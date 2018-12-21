مشاركتي في مسابقة عبر بالريشة*بمناسبة الذكرى13 لتأسيس اللمة*(:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله تبارك الرحمان

صورة جميلة جدا، وجمالها في بساطتها، وإتقان تزيينها

باينة جات من يد تحب اللمة بزاف

ربي يحفظك حبيبتي على هاد المشاعر اتجاه اللمة وعلى هاد الرسمة الجد جميلة

بالتوفيق ان شاء الله في المسابقة

تحياتي​