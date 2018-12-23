السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



جميلة هي الامومة و جميل احساس الحامل بمولودها يتحرك في بطنها

جبت موضوع عن احساس و مشاعر الجنين في بطن امه سبحان الله



البيبي يبدا يفكر في شهره السابع لان نمو عقله يكون اكتمل



يقولو بلي الام هي برك ليتحس بالبيبي كي تكون حامل لاكن هو ثاني يحس بيها



كي تكوني حزينة يبدا هو يبكي و كي تكوني سعيدة يبدا يضحك و هو يقاسمك كل مشاعرك



كي ترقدي فالليل البيبي يقعد نايض و كي تنوضي هو يرقد علابيها كي المراة تولد يكون عندها مشاكل تع النوم مع صغيرها



كي تكتمل عندو حاسة السمع يولي يخاف مثلا كي تعيطي و لا تعطسي تحسي بانقباضات



يحب صوتك و صوت باباه يحس بالراحة و الطمانينة كي تهدرو معاه و لا كي يسمع صوت واحد فيكم



كي يزيد و لمدة 3 اشهر يبقا يتذكر واش صرا معاه فالرحم و يتذكر بعض الاصوات لي سمعهم



كي يعيا البيبي في كرشك يدير كيما الكبار يثاوب و يرقد و كي ينوض ينوض نشيط علابيها الام تحس بركلات عنيفة نوعا ما



كي يقرب وقت الولادة يبدا الشوق تاعو باش يشوفك و يشم ريحتك و يحس بانفاسك علابيها كي يزيد يحطوه على بطن الام باش يحس بالدفئ و الحنان



ان شاء الله موضوعي يكون عجبكم

و نتمنى لكل حامل يطلعها ربي على خير و لكل وحدة تستنى الحمل ربي يرزقها و يفرحها