التقاطات شهر ديسمبر 2018

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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محبي التصوير
توحشتكم بوكو بوكو
مغامرة في صعود الجبل نشاط وراحة نفسية اعشقها
نمشي قليلا لنقترب منه
مستحيل يوم كذاك ولا اقوم بتجميع الحجر الذي يخطف قلبي بجماله وعقلي بالتفكير في صنع شيء به
اقتربنا منه
صادف عمي حجرة فرماها لي وزدت انا حاولت نكسرها كانت تلمع فالبلايص لي تكسر فيهم
هذه الصورة بالتحديد هه تعجبني وتحسسني بالانوثة عليك وعلى شعري مكشرد بطريقة محترمة هههههه
لم يبقى سوى 25 بالمئة ونصل للقمة
في هد الشطر الاخير كاين وحد الشجرة بل 2 فيها رائحة زكية يعني كي تكون صاعد الجبل وتقرب من بلاصتها تشم ريحتها ، كي وصلت عندها ديت شويا من ورقها و حكيتها فيدي مادرتش هديك الرائحة ؟؟؟
واخيرا القمة
وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15)
سور النحل -الاية 15-
وقت الهبوط
من الجهة الاخرى
اخر حجرة اخذتها معي
يتبع مع صور اخرى للطبعة ...