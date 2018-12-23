التقاطات شهر ديسمبر 2018

محبي التصوير

مغامرة في صعود الجبل نشاط وراحة نفسية اعشقها

مستحيل يوم كذاك ولا اقوم بتجميع الحجر الذي يخطف قلبي بجماله وعقلي بالتفكير في صنع شيء به

مستحيل يوم كذاك ولا اقوم بتجميع الحجر الذي يخطف قلبي بجماله وعقلي بالتفكير في صنع شيء به

صادف عمي حجرة فرماها لي وزدت انا حاولت نكسرها كانت تلمع فالبلايص لي تكسر فيهم

في هد الشطر الاخير كاين وحد الشجرة بل 2 فيها رائحة زكية يعني كي تكون صاعد الجبل وتقرب من بلاصتها تشم ريحتها ، كي وصلت عندها ديت شويا من ورقها و حكيتها فيدي مادرتش هديك الرائحة ؟؟؟

في هد الشطر الاخير كاين وحد الشجرة بل 2 فيها رائحة زكية يعني كي تكون صاعد الجبل وتقرب من بلاصتها تشم ريحتها ، كي وصلت عندها ديت شويا من ورقها و حكيتها فيدي مادرتش هديك الرائحة ؟؟؟

في هد الشطر الاخير كاين وحد الشجرة بل 2 فيها رائحة زكية يعني كي تكون صاعد الجبل وتقرب من بلاصتها تشم ريحتها ، كي وصلت عندها ديت شويا من ورقها و حكيتها فيدي مادرتش هديك الرائحة ؟؟؟

واخيرا القمة