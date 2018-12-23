مشآركتيْ في مسآبقةْ مُمَيَزُونْ ❀ تصميم شعار متميزون دآئما ❀

أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا

وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية

آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا

اللمة

ذلك البيت الذي لطلما نأوي إليه لنجد القلوب الطيبة الصآدقة التي تحتوينآ و تساعدنآ في كل مانحتاجه

اللمة منبعُ السّلآم دمتيْ سآلمةْ

و بمناسبة ذكرى تأسيس منتدانا الغالي أحببت ان اقدم هذا التصميم

تصميم شعار:

متميزون دائما ......

البرنامج المستعمل :

برنامج الفتوشوب

مدة التصميم :

حوالي سآعة بين تحديد فكرة

التصميم و مختلف التعديلات

أترككم مع مراحل التصميم

التصميم النهائي :

شعار منتدى اللمة :

ان شاء الله يكون التصميم نال اعجابكم

دمتي سآلمة تنشرين السلآم 💖