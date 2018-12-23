مشآركتيْ في مسآبقةْ مُمَيَزُونْ ❀ تصميم شعار متميزون دآئما ❀

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,353
الإعجابات
14,423
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
بسملة-1.gif





أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا
وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية
آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا



اللمة ذلك البيت الذي لطلما نأوي إليه لنجد القلوب الطيبة الصآدقة التي تحتوينآ و تساعدنآ في كل مانحتاجه
اللمة منبعُ السّلآم دمتيْ سآلمةْ


و بمناسبة ذكرى تأسيس منتدانا الغالي أحببت ان اقدم هذا التصميم
تصميم شعار:

متميزون دائما ......

almstba.com_1357721197_325.gif


البرنامج المستعمل :

برنامج الفتوشوب

PHOTOSHOP.png


مدة التصميم :

حوالي سآعة بين تحديد فكرة
التصميم و مختلف التعديلات


أترككم مع مراحل التصميم

almstba.com_1357721197_325.gif

1.png


2.png

3.png


almstba.com_1357721197_325.gif
التصميم النهائي :

شعار منتدى اللمة :


شعار.png








ان شاء الله يكون التصميم نال اعجابكم

almstba.com_1357721197_325.gif


دمتي سآلمة تنشرين السلآم 💖









بسملة01.gif



 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,972
الإعجابات
63,781
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمة السلام والأمان هكذا فسرت الشعار يعطيك الصحة ياسمين دائما مميزون 😘😘
 
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