حفرة عياش والأنبوب الدي سقط فيه

zagane

zagane

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السلام عليكم
ناس المسيلة يوضحو لينا قصة عياش والأنبوب الدي سقط فيه
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المواقع كلها تحكي على قصة عياش المسكين اللي سقط في انبوب ب28 متر وبقي ثلاث ايام محتجز وحي
وتدخلت عناصر الحماية الوطنية والمقاولون والشعب وتأخرت السلطات المحلية ولم تتدخل الا للتعزية برك
الرأي العام راه غاضب وأهالى قرية عياش غاضبين وأخ الضحية قالوا بلي درد الوالي والشاف دايرا
شقيق عياش، عاد إلى يوم الحادثة الذي كان يوم الثلاثاء، حيث أكد أنه كان برفقة شقيقه بعد إخراجهما للغنم للرعي، وعادا سوية إلى البيت.
مضيفا أنه لدى سؤاله عن عياش لم يجده، قبل أن يعود أدراجه إلى مكان الرعي، حيث أكد له أحد الأطفال أن عياش قد سقط في البئر، وما زاد من يقينه هو فتح الغطاء الخاص بالبئر.

بصح القصة الحقيقية والرواية كل واحد كيفاش يحكيها في الفايسبوك وفي المنتديات والتلفزيون
وحبينا نعرفو القصة الحقيقية من الناس اللي يتابعوها عن قرب
الله يرحم عياش انا لله وانا اليه راجعون
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شكون لي يتحمل مسؤولية موت عياش
في من رايحين يمسحو الموس يا ترى
 
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