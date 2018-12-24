ألف مبروووك

لؤلؤة قسنطينة
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأســــــــعد الله أوقــــــــاتكم ومـــــــــــلأها بـــــــــركة
ولأننا داخل لمّتنا الغالية لا نتقاسم الأحزان فقط وإنما نتقاسم الأفراح وكلّ الأخبار السعيدة
أردت اليوم أن نتقاسم معا خبرًا مفرحا وأن نشارك أخ من إخوتنا اللماويين فرحته وفرحة عائلته
وهذا الأخ هو أخونا حكيم @The tank فاليوم هو حفل زفاف أخته
دعواتكم لها بالتوفيق والسداد في حياتها الجديدة
بــــــــارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
ربي يسعدهم ويهنيهم ويزيّن سعدهم ان شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة
وربي يدوّم الأفراح على بيت أخونا، ويجعل كل أيامهم أعراس وأفراح
والعاقبة لكل العزاب والعازبات ان شاء الله
ألف ألف مبرووووك
وأســــــــعد الله أوقــــــــاتكم ومـــــــــــلأها بـــــــــركة
ولأننا داخل لمّتنا الغالية لا نتقاسم الأحزان فقط وإنما نتقاسم الأفراح وكلّ الأخبار السعيدة
أردت اليوم أن نتقاسم معا خبرًا مفرحا وأن نشارك أخ من إخوتنا اللماويين فرحته وفرحة عائلته
وهذا الأخ هو أخونا حكيم @The tank فاليوم هو حفل زفاف أخته
دعواتكم لها بالتوفيق والسداد في حياتها الجديدة
بــــــــارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
ربي يسعدهم ويهنيهم ويزيّن سعدهم ان شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة
وربي يدوّم الأفراح على بيت أخونا، ويجعل كل أيامهم أعراس وأفراح
والعاقبة لكل العزاب والعازبات ان شاء الله
ألف ألف مبرووووك