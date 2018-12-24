ألف مبروووك

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,940
الإعجابات
49,817
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأســــــــعد الله أوقــــــــاتكم ومـــــــــــلأها بـــــــــركة
ولأننا داخل لمّتنا الغالية لا نتقاسم الأحزان فقط وإنما نتقاسم الأفراح وكلّ الأخبار السعيدة
أردت اليوم أن نتقاسم معا خبرًا مفرحا وأن نشارك أخ من إخوتنا اللماويين فرحته وفرحة عائلته
وهذا الأخ هو أخونا حكيم @The tank فاليوم هو حفل زفاف أخته
دعواتكم لها بالتوفيق والسداد في حياتها الجديدة

بــــــــارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
ربي يسعدهم ويهنيهم ويزيّن سعدهم ان شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة
وربي يدوّم الأفراح على بيت أخونا، ويجعل كل أيامهم أعراس وأفراح
والعاقبة لكل العزاب والعازبات ان شاء الله :)

ألف ألف مبرووووك
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,690
الإعجابات
23,188
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
#2
نشالله يكون دار لبوق برك خخخ
ألف مبروك ليها و ربي يهنيها يارب و يزين سعدها
و يدوم الفرح.. باطتي تاع القاطو حاكيم الله يسهل حقي و بوقالتي خخ
مبروك مرة أخرى و صحيتي مريومة دايما السباقة ههه ربي يحفظك الزينة
 
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