ألف مبروووك

نشالله يكون دار لبوق برك خخخ

ألف مبروك ليها و ربي يهنيها يارب و يزين سعدها

و يدوم الفرح.. باطتي تاع القاطو حاكيم الله يسهل حقي و بوقالتي خخ

مبروك مرة أخرى و صحيتي مريومة دايما السباقة ههه ربي يحفظك الزينة ​