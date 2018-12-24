ايها اليائس يداا بيد ...،( مشاركتي في مسابقة الموضوع التفاؤلي )

ملكة زوجي
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
يسرني أن اكتب اول موضوع لي هنا واهديه لكل يائس واقول
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
يسرني أن اكتب اول موضوع لي هنا واهديه لكل يائس واقول
ايها اليائس يداا بيد ...، لنحلق في سمـــااآء المستحيـــل ~
من صميم حياتنا اليومية الوقوع تحت الظغوطات الكثيرة ثقلت او خفت فهي
ضغوط تفقدنا لذة الاستمتاع بالحياة و تجعلنا نشعر بالضيق
واحيانا الاختناق
واحيانا اخرى فقدان الامل
هكذا هي الحياة ..تعطينا وتأخذ منا
فيا ايها الحزين اليائس
لما لا تعزي نفسك بأهل البلاء
ونتذكر كم من المصائب؟ وكم من الصابرين؟
وأن مصابك اخية بالنسبة لغيرك قليل وتقبل الحياة كما هي
فلتلقب هذه الصفحة من الأحزان وقم بتغيير ثيابك السوداء وارتدي أزياء كلها أناقة تسطع منها ابتسامة عريضة تشع حياة ونبض وسرور لنعم الله الكثيرة
عزيزي لما لا تشاهد يوم يوم لا الأمس الذي ذهب بخيره وشره ولا الغذ الذي لم يأت الى الآن
انظر معي
التفاؤل والأمل يجعل المظلوم دائماً في مصابرة ومثابرة وتحدّي الصعاب، حتى لو كان طريقة مليء بسهام القهر والتعب والحزن. عش كل لحظة من حياتك كأنها آخر لحظة لك في الحياة، عش بالحب والأمل عش بالكفاح والتسامح، وقدر قيمة الحياة وتوكل على الله.,
ساهمس فى آذانكم ان الرضا والقناعة
بما قسم الله للانسان هو سر السعادة فى الحياة
والعمل فى مرضاة الله هو الذى يعطى الشعور بالرضا والقناعة
رسالتي لكل من يئس من الحياة وفاقد الامل
يا ايها اليائس الحزين افق من غفلتك ..انت لم تخلق لتكن زيادة في العدد..ولا لكي تجعل حياتك كلها تعاسة وحزن
افق وانظر لنفسك فتش على ما بداخلك..حتما سوف تجد الداء والدواء لكل مابك من هموم وحزن
الان انطلق على عالم التجديد لتترك الماضي خلفك وتودعه ...ولتعش الحاظر وتستقبله
ليكن شعارك
سِأصبــــر حتى يعلم الصبـــــر أنني .............أخـــوه الذي تُــطوى عليه العزائم
قوم واعمل ولتنسى الدنيا وهمومها وأوجاعها ,ولتعطي ربنا ولو نصف حقه..!
اطمئن...........فالقادم احلى واجمل باذن الله
المهم ان تعرف كيف تحيا ؟؟؟ ولمن؟؟؟
والهدفك من وراء هذه الحياة؟؟؟
لا اعلم ان كتبت المطلوب ولكني احببت ان ازرع
التفائل ولو في قلب شخص واحد
وارجوا ان ينال موضوعي البسيط اعجابكم
وان يدخل الفرح والامل لكل يائس
أسعدني الله واياكم بما فيه الخير والصلاح
~اختكم ملكة زوجي~
التفائل ولو في قلب شخص واحد
وارجوا ان ينال موضوعي البسيط اعجابكم
وان يدخل الفرح والامل لكل يائس
أسعدني الله واياكم بما فيه الخير والصلاح
~اختكم ملكة زوجي~