ايها اليائس يداا بيد ...،( مشاركتي في مسابقة الموضوع التفاؤلي )

يكفي آني حلقتُ معك في سماء المستحيل فرآيت آملا حباً آلواناً

مهما كآن الطريق موجعا إلا و آنّ السعادة في الرضا و القناعة و آكيد القادم آجمل 😉 كل هذا من نصك آنتِ

فموضوعك مزرعة للآمل

في كل زهرة آمل آحلى من آمل

متميزة كعادتك في طرحك