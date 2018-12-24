الاعلام وحرب الافكار.

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عبدالرؤوف

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
22 ديسمبر 2018
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ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ها نحن نُغزى فكريا بالإعلام الممنهج
الذي يمتلك اقوى الاسلحة وهو سلاح
افساد الافكار.
كيف ترون الحرية الفكرية بدون تأثر من الاعلام
اقصد الحرية التي لا تخرج من حدود الشرع المنزه؟
كيف تقنع رواد هذه المواقع بالتريث قبل بث الخبر وتناقله هنا وهناك واعطائه حجمه بدل
التهويل والمبالغة ؟
هل الشفاء هو مشاهدة القنوات الاعلامية و ‘تتبع الخبر جيدا والتأكد منه
او الاعراض عنهم جملة وتفصيلا؟

كيف تعالج الافكار التي زرعت فينا بغير
علم منا في لحظة غفلة ؟

وفي الختام اتذكر مقولة ابو فهر رحمه الله حيث قال

انبل جهدك ان توقظ انسان حتى يحس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
49,878
النقاط
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العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أخي الكريم أظنه أول موضوع لك معنا داخل اللمة
أو على الأقل داخل هذا القسم
لذلك أحييك على اختيارك الأمثل للمواضيع ولطريقة الطرح
ان شاء الله نرى منك في الأيام القادمة المزيد من المواضيع الهادفة
بارك الله فيك
وتم اعتماد موضوعك، لي عودة لاحقا بإذن الله لإبداء رأيي
تحياتي​
 
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