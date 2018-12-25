سعيدتي الطيبة ..

السلام عليكم

قفي مكانك ، أنظري إلي فقد طال الانتظار

قفي مكانك انتظري حتى ندركك و القطار

تجافينا الحياة دونك ولم يعد هناك أي خيار

في أي زمن نحن لم نعد نعرف ليلا من نهار

لم نعد ندري من الصديق ومن الخائن الغدار

لم نعد نحلم ، فالأحلام أصبح ثمنها بالمليار

نستدرك الحلم دوما بـ لكن ، فالواقع قد انهار

كل شعور جميل بداخلنا أصبح مصيره انكسار

فيا لله ، كيف نحتمل ، كلنا يائس وحده منهار

اقترنتي بالسعادة وبك رأينا صحاري الدنيا أنهار

لمسنا النجوم ، داعبنا عبوس الدجى بلا أقمار

تطرب الفضاء ضحكاتنا وكل العالم منا قد غار

حلقنا عاليا بلا قيد ولم يكن الواقع علينا جار

عودي إلينا اقتلي يأسنا انثري في دربنا الأزهار

عودي فلم يعد أسمنا في التاريخ سعداء أحرار

لم يعد في روابينا الخضراء ما تسر به الأنظار

أصبحنا نتغنى بك سعيدة ونعتز بنقش في الآثار

أصبحنا نتغزل بالسعيدة حتى سئمت منا الأشعار

ليتك تعودي الآن فنسمع آذن الكون تلك الأخبار

السعيدة عادت مجددا لأبنائها بعد طول انتظار

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