سعيدتي الطيبة ..

Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
502
الإعجابات
400
النقاط
23
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
...

قفي مكانك ، أنظري إلي فقد طال الانتظار
قفي مكانك انتظري حتى ندركك و القطار
تجافينا الحياة دونك ولم يعد هناك أي خيار
في أي زمن نحن لم نعد نعرف ليلا من نهار
لم نعد ندري من الصديق ومن الخائن الغدار
لم نعد نحلم ، فالأحلام أصبح ثمنها بالمليار
نستدرك الحلم دوما بـ لكن ، فالواقع قد انهار
كل شعور جميل بداخلنا أصبح مصيره انكسار
فيا لله ، كيف نحتمل ، كلنا يائس وحده منهار
اقترنتي بالسعادة وبك رأينا صحاري الدنيا أنهار
لمسنا النجوم ، داعبنا عبوس الدجى بلا أقمار
تطرب الفضاء ضحكاتنا وكل العالم منا قد غار
حلقنا عاليا بلا قيد ولم يكن الواقع علينا جار
عودي إلينا اقتلي يأسنا انثري في دربنا الأزهار
عودي فلم يعد أسمنا في التاريخ سعداء أحرار
لم يعد في روابينا الخضراء ما تسر به الأنظار
أصبحنا نتغنى بك سعيدة ونعتز بنقش في الآثار
أصبحنا نتغزل بالسعيدة حتى سئمت منا الأشعار
ليتك تعودي الآن فنسمع آذن الكون تلك الأخبار
السعيدة عادت مجددا لأبنائها بعد طول انتظار
...
تحيتي لكل من مر هنا ,, ولو كان مروره صامتا!
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,921
الإعجابات
3,453
النقاط
1,451
الجنس
ذكر
#2
آه يا يمن ان شاء الله ربي يلم شمل اليمن السعيد ويحقن دماء شعبه ويرتاح الناس من عناء الحروب والفتن.
يعطيك الصحة على هذه الخاطرة المعبرة نتمنى لكم كل الخير.
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
210
الإعجابات
413
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#3
كلمـاتك اروع من الخيــ/ــال
وأجمل من ضياء القمــر
فلهـاذا أوقفت ساحـات أفكـاري
لكن أحتـار قلبي فيما يكتب لكِ
فكتبت احترامي وتقديري لكِ و لجمال كلمــ/ـاتكِ الحس/اسة المعبرة
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,134
الإعجابات
2,307
النقاط
451
#4
لم نعد ندري من الصديق ومن الخائن الغدار
لم نعد نحلم ، فالأحلام أصبح ثمنها بالمليار
نستدرك الحلم دوما بـ لكن ، فالواقع قد انهار

طيب ما انتقيتي
رائع ما خط قلمك
استمتعت وانا اجول بين السطور
وهده الابيات ما اعجبني
كل الاحترام والتقدير
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