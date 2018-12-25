هل الطائر الذي يعتلي الغصن اكبر قيمة من الطائر الذي نملك؟

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عبدالرؤوف

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#1
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#1
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كل ما ملكنا طائرا وقبضنا عليه بيدينا
بعد رحلة طلب وتمني يصبح ذلك الطائر
كأنه شيء مألوف وتبدا راحة اليد بالإسترخاء شيئا فشيئا حتى توشك ان تطلق ذلك الطائر
وما يزيد في غرابة الامر اننا ننظر ببصرنا
ونتطلع ونطمع في طائر اخر !



وقد نمر يوما ونجد طائرا اخر يعتلي غصنا مشابها ونفس التغريد ونفس الحلة وان اختلفت صورته الا اننا نعلم في قرارة انفسنا انه مثله. والسؤال الذي دوما يتبادر لذهني
هل الزهد في الموجود والتطلع للمفقود فطرة فينا؟
ام ان التجديد والتغيير واجب لكي لا نمل؟
 
الامين محمد

الامين محمد

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#2
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#2
تم الاعتماد
دائما اسلوبك مشوق رائع

الطموح امر محمود و محبذ اما الطمع فهو سوء خلق
الفرق بينهما برزخي يكاد ينعدم

الطموح المحود في الامور المحمودة طلبا و خاتمة
لتحسين المستوى على كل اصعدته و انواعه المادية و المعنوية
كالسعي لكسب مال بالحلال و انفاقه في باب الحلال و في احلال السعادة ببين الاهل و الاحباب و الفقراء

اما الطمع و الاسراف كحب امتلاك المال بأي طريقة و انفاقه في غير وجهه

هناك طمع آخر و مرض كحال من يمتلك حمامة و يرغب بكسب غراب
اقصد مثلا هناك من له زوجة حسناء خلق و خلقة يتركها و يتتبع نساء بشعات خلق و خلقة
هذا تفكير غير سوي و هو وسوسة و هوى خبيث

اذن الزهد محمود في اماكن و غير محمود في بعضها
و الطموح محمود في اماكن و غير محمود في بعضها

الفطرة السليمة لها دور و الخلق له دور
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أخي أحييك على الموضوع القيم
تبارك الله ماشاء الله موضوع رائع
يحمل خلف تلك الكلمات القصيرة الكثير من الكلام
اولا القناعة يا أخي هي الرضا بما تملك وعدم النظر الى غيرك حتى لا تفقد ما تملك
كما يقال
إن في القنوع لسعة وإن في الإقتصاد لبلغة وإن في الزهد لراحة ولكل عمل أجر وكل آت قريب
وكما يقال ايضا عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة
تروي قصة المثل أن شخصاً كان يحمل عصفوراً بيده، وأثناء سيره وجد مجموعةً من العصافير على الشجرة
فطمع بهم، وألقى بالعصفور الذي بيده ليصعد إلى الشجرة ويحصل على مجموعة العصافير
ولكنّ العصافير للأسف طارت وطار معها عصفور اليد
وبقي صاحبنا خاوي اليدين
لامانع من السعي نحو الأفضل وزيادة ما نملكه
ولكن برويّة وحكمة، لا بعجلةٍ وتسرّعٍ يفقدانا ما نملك
هل الزهد في الموجود والتطلع للمفقود فطرة فينا؟
لا هذه ليست فطرة فينا بل يمكننا تغييرها كما نريد وبما نريد حتى لا نفقد ما نملك ونريد
ام ان التجديد والتغيير واجب لكي لا نمل؟
بالطبع فالتجديد أحسن ولكن بروية وتأني وليس بسرعة ولهفة حتى لا تفقد الموجود
اتمنى ان تقبل مروري
تحيـــــــــ وتقديري ـــــــــــاتي



 
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