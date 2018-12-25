هل الطائر الذي يعتلي الغصن اكبر قيمة من الطائر الذي نملك؟

عبدالرؤوف
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 22
- الإعجابات
- 31
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
كل ما ملكنا طائرا وقبضنا عليه بيدينا
بعد رحلة طلب وتمني يصبح ذلك الطائر
كأنه شيء مألوف وتبدا راحة اليد بالإسترخاء شيئا فشيئا حتى توشك ان تطلق ذلك الطائر
وما يزيد في غرابة الامر اننا ننظر ببصرنا
ونتطلع ونطمع في طائر اخر !
وقد نمر يوما ونجد طائرا اخر يعتلي غصنا مشابها ونفس التغريد ونفس الحلة وان اختلفت صورته الا اننا نعلم في قرارة انفسنا انه مثله. والسؤال الذي دوما يتبادر لذهني
هل الزهد في الموجود والتطلع للمفقود فطرة فينا؟
ام ان التجديد والتغيير واجب لكي لا نمل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
كل ما ملكنا طائرا وقبضنا عليه بيدينا
بعد رحلة طلب وتمني يصبح ذلك الطائر
كأنه شيء مألوف وتبدا راحة اليد بالإسترخاء شيئا فشيئا حتى توشك ان تطلق ذلك الطائر
وما يزيد في غرابة الامر اننا ننظر ببصرنا
ونتطلع ونطمع في طائر اخر !
وقد نمر يوما ونجد طائرا اخر يعتلي غصنا مشابها ونفس التغريد ونفس الحلة وان اختلفت صورته الا اننا نعلم في قرارة انفسنا انه مثله. والسؤال الذي دوما يتبادر لذهني
هل الزهد في الموجود والتطلع للمفقود فطرة فينا؟
ام ان التجديد والتغيير واجب لكي لا نمل؟