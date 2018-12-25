هل الطائر الذي يعتلي الغصن اكبر قيمة من الطائر الذي نملك؟

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دائما اسلوبك مشوق رائع



الطموح امر محمود و محبذ اما الطمع فهو سوء خلق

الفرق بينهما برزخي يكاد ينعدم



الطموح المحود في الامور المحمودة طلبا و خاتمة

لتحسين المستوى على كل اصعدته و انواعه المادية و المعنوية

كالسعي لكسب مال بالحلال و انفاقه في باب الحلال و في احلال السعادة ببين الاهل و الاحباب و الفقراء



اما الطمع و الاسراف كحب امتلاك المال بأي طريقة و انفاقه في غير وجهه



هناك طمع آخر و مرض كحال من يمتلك حمامة و يرغب بكسب غراب

اقصد مثلا هناك من له زوجة حسناء خلق و خلقة يتركها و يتتبع نساء بشعات خلق و خلقة

هذا تفكير غير سوي و هو وسوسة و هوى خبيث



اذن الزهد محمود في اماكن و غير محمود في بعضها

و الطموح محمود في اماكن و غير محمود في بعضها



الفطرة السليمة لها دور و الخلق له دور