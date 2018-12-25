امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل

zagane

zagane

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امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل

قطعوا رجل طفلها بسبب إهمالها
وطردت زوجها كي لا تسدد ديونه

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أمريكية استحقت بجدارة

دخول موسوعة غينيس

كأبخل إنسان عرفه التاريخ

رغم ثروتها المقدرة بـ4 مليارات دولار

في الوقت الحالي


إنها هاتي غرين

"ساحرة وول ستريت"

التي ولدت عام 1834

وتوفيت عام 1916

عن عمر ناهز 81 عاما



ورثت عن والدها 7.5 ملايين دولار عام 1865

وامتلكت أكثر من 8 آلاف قطعة أرض

واشترت أسهما في شركات السكك الحديدية







زوجها كان ثريا فاشترطت عليه
ألا ينفق سنتا واحدا من أموالها
فلما تراكمت عليه الديون طردته





أما طفلها "المسكين" فانكسرت قدمه

لكنها عالجته في البيت فتفاقمت إصابته

ما أدى إلى قطع رجله فيما بعد



طعامها البيض المسلوق

وفضلت ركوب الحمار

تفاديا لشراء سيارة غالية


كانت تملك فستانا "وحيدا"
وتغسل فقط الجزء الذي يتسخ منه


منقول
 
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