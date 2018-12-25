امرأة دخلت موسوعة غينيس في البخل



أمريكية استحقت بجدارة



دخول موسوعة غينيس



كأبخل إنسان عرفه التاريخ



رغم ثروتها المقدرة بـ4 مليارات دولار



في الوقت الحالي





إنها هاتي غرين



"ساحرة وول ستريت"



التي ولدت عام 1834



وتوفيت عام 1916



عن عمر ناهز 81 عاما







ورثت عن والدها 7.5 ملايين دولار عام 1865



وامتلكت أكثر من 8 آلاف قطعة أرض



واشترت أسهما في شركات السكك الحديدية















زوجها كان ثريا فاشترطت عليه

ألا ينفق سنتا واحدا من أموالها

فلما تراكمت عليه الديون طردته











أما طفلها "المسكين" فانكسرت قدمه



لكنها عالجته في البيت فتفاقمت إصابته



ما أدى إلى قطع رجله فيما بعد







طعامها البيض المسلوق



وفضلت ركوب الحمار



تفاديا لشراء سيارة غالية





كانت تملك فستانا "وحيدا"

وتغسل فقط الجزء الذي يتسخ منه