الم شديد فالاذنين ، مطقتش ، لاقريب ليزونجين حمى ، اللهم اجعله تكفيرا لذنوبي ،دعولي ،راني نرقد برك سكرة من الوجعة ونوض بعد نص ساعة نتاوهراهي زوج هدي مرة ثانية نفيق راني نقلقة وقتاه يطلع صباح ديركت طبيبةحاسة ابر ؤلهي تدخل فيهم تقول ؤح ينفجرو