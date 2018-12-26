Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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الم شديد فالاذنين ، مطقتش ، لاقريب ليزونجين حمى ، اللهم اجعله تكفيرا لذنوبي ،دعولي ،راني نرقد برك سكرة من الوجعة ونوض بعد نص ساعة نتاوه
راهي زوج هدي مرة ثانية نفيق راني نقلقة وقتاه يطلع صباح ديركت طبيبة
حاسة ابر ؤلهي تدخل فيهم تقول ؤح ينفجرو
راهي زوج هدي مرة ثانية نفيق راني نقلقة وقتاه يطلع صباح ديركت طبيبة
حاسة ابر ؤلهي تدخل فيهم تقول ؤح ينفجرو