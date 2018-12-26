لعبة تخمين العمر

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله
الرياضيات يا اصدقاء من الموضوعات الاساسية في جميع المدارس و الجامعات وفيما يعتبرها البعض من العلوم التي تنير الكون يعتبرها البعض مملة في الحيات
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بطريقة رياضية استطيع ان اخمن عمر اي احد فقط ادا اتبع هاده الخطوات
اولا عمرك اضربه في العدد 5 ثم اضف اليه العدد 8 اضرب الناتج في 2 النلتج من العملية انقص منه 6 ضرب العدد 10
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.اكتب الناتج من هاده العمليات في التعليق ورح اخمن عمرك
الرياضيات يا اصدقاء من الموضوعات الاساسية في جميع المدارس و الجامعات وفيما يعتبرها البعض من العلوم التي تنير الكون يعتبرها البعض مملة في الحيات
.
.
بطريقة رياضية استطيع ان اخمن عمر اي احد فقط ادا اتبع هاده الخطوات
اولا عمرك اضربه في العدد 5 ثم اضف اليه العدد 8 اضرب الناتج في 2 النلتج من العملية انقص منه 6 ضرب العدد 10
.
.اكتب الناتج من هاده العمليات في التعليق ورح اخمن عمرك