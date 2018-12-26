لعبة تخمين العمر

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
25 ديسمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
39
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله

الرياضيات يا اصدقاء من الموضوعات الاساسية في جميع المدارس و الجامعات وفيما يعتبرها البعض من العلوم التي تنير الكون يعتبرها البعض مملة في الحيات
.
.
بطريقة رياضية استطيع ان اخمن عمر اي احد فقط ادا اتبع هاده الخطوات

اولا عمرك اضربه في العدد 5 ثم اضف اليه العدد 8 اضرب الناتج في 2 النلتج من العملية انقص منه 6 ضرب العدد 10
.
.اكتب الناتج من هاده العمليات في التعليق ورح اخمن عمرك :cool::cool:
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
180
الإعجابات
308
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام
يعني ممكن تقدر تخمن عمري بهذه الطريقة
نجرب ونشوف
الناتج من العملية 1600

 
رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
25 ديسمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
39
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
#3
قال soso ana:
وعليكم السلام
يعني ممكن تقدر تخمن عمري بهذه الطريقة
نجرب ونشوف
الناتج من العملية 1600

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عمرك هو 16
ايه معلوم نقدر نخمن عمرك
لا تستهيني بالرياضيات
في حياتنا شيئان مهمان: أن نتعلم الرياضيات وأن ندرِس الرياضيات​
فالرياضيات هي محاولة إعطاء نفس الأشياء بمسميات مختلفة
 
رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
25 ديسمبر 2018
المشاركات
19
الإعجابات
39
النقاط
3
العمر
18
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
#5
قال sami44:
النتيجة لقيت روحي انا وجد بابا كيف كيف في العمر
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:ROFLMAO::LOL:اودي تا غي قولي شحال لقيت ونا نقولك عمرك بضبط
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
180
الإعجابات
308
النقاط
13
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#7
قال رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛:
عمرك هو 16
ايه معلوم نقدر نخمن عمرك
لا تستهيني بالرياضيات
في حياتنا شيئان مهمان: أن نتعلم الرياضيات وأن ندرِس الرياضيات​
فالرياضيات هي محاولة إعطاء نفس الأشياء بمسميات مختلفة
إضغط للتوسيع...
هههههه
جني نتا
نستعرف بيك والله غير جبتها(y)(y)
عمري 16 سنة
مي غير قولي كيفاه قدرت تعرف؟:geek:
والله غير حيرتني:unsure: وزعها دايرا روحي نفهم في الرياضيات:censored:o_O
يعطيك الصحة أخي
تحياتي
 
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