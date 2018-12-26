لعبة تخمين العمر

السلام عليكم ورحمة اللهالرياضيات يا اصدقاء من الموضوعات الاساسية في جميع المدارس و الجامعات وفيما يعتبرها البعض من العلوم التي تنير الكون يعتبرها البعض مملة في الحياتبطريقة رياضية استطيع ان اخمن عمر اي احد فقط ادا اتبع هاده الخطواتاولا عمرك اضربه في العدد 5 ثم اضف اليه العدد 8 اضرب الناتج في 2 النلتج من العملية انقص منه 6 ضرب العدد 10.اكتب الناتج من هاده العمليات في التعليق ورح اخمن عمرك