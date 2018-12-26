نحاو الإنذار والتوبيخ ومنعوا الصفر في الاختبارات ويدفعوا لغربال البكالوريا وهو يغربلهم

السلام عليكم

نحاو الإنذار والتوبيخ والصفر من الاختبارات ادفع لغربال البكالوريا وهو يغربلهم

كل يوم نسمعو غبرطة جديدة

التوبيخ والاندار اللي كان يهز اللي ما يقراش وفي نفسوا ضمير يصحا

بغاو يهفوه ويضحكو عليه كي يجيب معدل 4 او 5 من 20 ويقولو ليه خاصك شويا مجهود وتتخطى عتبة العشرة من عشرين

يقلشوه زعما

«تحسين التقويم البيداغوجي»

لانوا كون يعطوه اندار ولا توبيخ راح يجيب موس ولا شفرة ويستنا الاستاد ولا المدير ويقطعو في الطريق هههههه

وكملو عليها اليوم بخبر ينحو الصفر من تنقيط الامتحانات

اللي ما يخدم والوا ما ناش عارفين وشحال يعطيه الاستاد وقيلا 1 او 0.5 او 2 وما هو الفرق بين الصفر او 0.5 او 1 من 20

وقيلا كانو قاصدين ينحو الصفر اللي على اليمين اللي يدي 10 من 20 يرجعوها 1 من 20

كفاكم تلاعب بمشاعر اولاد الناس المساكين

لمادا لا تسقطون الصفر الدي يعطى في مسابقات التوضيف للي ما عندهمش المعريفة

لمادا لا تسقطون الصفر من الاقتصاد الوطني الدي يساوة 00000000000

في القريب العاجل ستصبح الجامعات تضم اغبياء لا يعرفون كيف وصلو الى هدا المستوى

ومنهم من يتخرج طبيب وجراح واستاد ومهندس-عفوا مهرس- ويديرو لينا العمليات والطرقات والجسور المعلقة ووووووووو

ماقدرتش نكمل تعبت اللي يقدر يزيد يكمل