نحاو الإنذار والتوبيخ ومنعوا الصفر في الاختبارات ويدفعوا لغربال البكالوريا وهو يغربلهم

zagane

zagane

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#1
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#1
السلام عليكم
نحاو الإنذار والتوبيخ والصفر من الاختبارات ادفع لغربال البكالوريا وهو يغربلهم

كل يوم نسمعو غبرطة جديدة
التوبيخ والاندار اللي كان يهز اللي ما يقراش وفي نفسوا ضمير يصحا
بغاو يهفوه ويضحكو عليه كي يجيب معدل 4 او 5 من 20 ويقولو ليه خاصك شويا مجهود وتتخطى عتبة العشرة من عشرين
يقلشوه زعما
«تحسين التقويم البيداغوجي»
لانوا كون يعطوه اندار ولا توبيخ راح يجيب موس ولا شفرة ويستنا الاستاد ولا المدير ويقطعو في الطريق هههههه

وكملو عليها اليوم بخبر ينحو الصفر من تنقيط الامتحانات
اللي ما يخدم والوا ما ناش عارفين وشحال يعطيه الاستاد وقيلا 1 او 0.5 او 2 وما هو الفرق بين الصفر او 0.5 او 1 من 20

وقيلا كانو قاصدين ينحو الصفر اللي على اليمين اللي يدي 10 من 20 يرجعوها 1 من 20

كفاكم تلاعب بمشاعر اولاد الناس المساكين

«منـــح علامـــة صفـــر للتلاميـــذ.. ممنــــوع»

لمادا لا تسقطون الصفر الدي يعطى في مسابقات التوضيف للي ما عندهمش المعريفة
لمادا لا تسقطون الصفر من الاقتصاد الوطني الدي يساوة 00000000000
في القريب العاجل ستصبح الجامعات تضم اغبياء لا يعرفون كيف وصلو الى هدا المستوى
ومنهم من يتخرج طبيب وجراح واستاد ومهندس-عفوا مهرس- ويديرو لينا العمليات والطرقات والجسور المعلقة ووووووووو
ماقدرتش نكمل تعبت اللي يقدر يزيد يكمل
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع هذا ليه جانبين جانب مليح وجانب مش مليح بصح أنا ديما نشوف للجانب لمليح برك .

دونك من الجانب لمليح تاع النقطة هذي رح نحكي، على خاطر لو نشوفو للصفر هذا واش يعمل من أضرار على نفسية الطفل على المدى الطويل رح يخلق مليون عقدة في عقدة في داخل الطفل ومش رح تبان عليه بصح وقت يكبر رح تبان عليه أضرار الصفر لي خذاه كي كان صغير .

من الجانب النفسي رح يخلق تردد، خوف، تراجع، جبن وبزاف أمور فإذا هذا الصفر والتوبيخ نحاوه عن دراسة بهذي الأمور فبرافو أما إذا نحاوه هك برك على خاطر قرروا وبطريقة عشوائية رح نقول أنو لازمهم يقرروا أمور بعد دراسة على خاطر مش ديما رح تزبط معاهم .

درك النقطة هذي كل واحد كيفاه رح يشوف ليها وياما أطفال كانو مجرد صفر في الدراسة وياما أب قالولو المعلمين أنو ابنك مش تاع قراية وما يصلح لوالو ! بصح لي ينجح صح هو هذاك لي يتحدى الجميع وما يخليش معلم صغير يقرر مصيرو المستقبلي .

عموما أنا مع هذا القرار على خاطر نشوف ليه من الجانب العلمي، صح الصفر علمنا حوايج بصح بالنتيجة رانا نشوفو الصفر لي خذاوه بزاف ناس كانو معانا راهم في الصفر درك ممكن عطانا حماس نقراو بصح الصح مش في لقراية الصح من بعد لقراية آسكو هذو راهم ناجحين درك في حياتهم ؟ على خاطر رانا نقراو باه نحسنو حياتنا مش باه ما ندوش الصفر !

كاين فرق بين انسان تحدى نفسو لنفسو باه ما يديش الصفر وبين واحد تحدى نفسو باه يبرهن لغيرو بلي هو مش داب حتى يدي صفر ! هذا الانسان رح يظل هك يحاول يثبت لغيرو بلي هو مش داب ! واش من حياة هذي ! وهنا يكمن السلب والايجاب تاع النقطة هذي .

يبقى هذا رأيي ووجهة نظري وفقا لواش نعرف عن الجانب العقلي والنفسي للطفل وواش ممكن تسبب العلامات هذي من تراجع في الحياة المستقبلية لهذا الطفل .
 
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