عاجل: إنتشال جثة عياش

#عاجل_رسميا ؛ انتشال جثة عياش 22:30

تمكنت اخيرا فرق الحماية المدنية من انتشال جثة عياش محجوبي بصعوبة كبيرة استغرقت 9 ايام كاملة ، وبذلك تطوى احدى اهم واغرب القضايا التي شغلت الراي العام الجزائري وتابعها الملايين لحظة بلحظة، ويعود هذا الاهتمام للطابع الانساني للمهمة في بدايتها اضافة الى طول مدة استخراج الضحية وماصاحبها من غضب شعبي تجلى افتراضيا عبر صفحات الفايسبوك وعمليا بطريقة استقبال والي ولاية المسيلة والرشق الذي تعرضت له اللجنة الوزارية، كما دسمت التفسيرات الميتافيزيقية للحادث من جاذبية الموضوع وزادت من التشويق وشد الانتباه حول الواقعة.