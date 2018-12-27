مشاركتى في مسابقة متميزون <><> في آخِر اللِيل يهدأ المَكانْ ليستيقض حنيني <><>

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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#1

في اخر الليل....
الأجساد قد امتلكتها أشغال النهار
وفاز االظلام على نور الشمس فاخفاه
وذهبت الراحة الى حيث تجد راحتهآٱ
وهاهى الضمائر ترسل إلى اصحابهآٱ
<><><><><>~~~~~<><><><><>

في ألليّل تكونــُ ألبداية والصباحُـ هو النهايتـُ
بدايتُـ السهراتـِ
قصص الحبـّ
الاشتياقـ
كلام القلوبـ
فحينها يكون اللّسانـُ قد هلگ من كثرة الاگاذيبـِ
هاهو حنينيــ عاد من جديد كلماآ هويت الى ــــوسادتــــى
وگــــأنها تذكرنــــى به‍ـــــم
تبعثرتــــ راحـــــــــتى
وه‍اجــــتــــــــــ گـــــلماتــــــى
باحثتــــاا عن مصدر الحنيـــــن
وجدت في القَــــــــلبــــِ كلامــــاا
بقى حرقتااً
ولكنه كان سبب نبــــــــضه
<><><><><>~~~~~~~~~~<><><><><>
ساعاتــــُ اللــــيل دقائقــــ
فالحنين غطى عليـــــــه‍ اااا
والذکرياتــــُ لآ تعرف الحـــــدود
مسكيــــن ايّــــهاا العـــــقل
هائـــم لا تعرف الراحـــة
<><><><><>~~~~~~~<><><><><>
ها أـــــــــاأااا ارىــــ طيــــفهــُ
يحومـــُ بذااا كــــرتـــــــى
مسكــــينــة أنـــــاا
لم اتغلبــــ على حنينـــ الليل
ومـــا أكبر الحنين
يزداد بزيــــ. اااادة عمر الفراق
گــــــــ. ااااذب
من قال ان الفراق يضبضب سماء الحنينــــ
ايُّـــــــه‍ ااا القائـــم قيام الليل
رجــــ. وتگــــ
رجـــ. اءـ. جريــــــــح عــــرز الحنين في ه‍
اسال الله راحتــــــ. ااا لى
<><><><><>~~~~~~~<><><><><>
ايّهــ. ااا الحنين
اذهبــ الى سآکِنــِ الوجدان
واخـــــــبرهـُ انيــــ
ساهرة عند نافذتى انتظر
سماع اصواته‍ــِ
في جعبتى امنية
انــ تلمســ يدايــ. ااا
طيـــفگــــ
اخبره‍ُــ انــ القمـــ. ر وحيــــ. د
دونــــ نجــو ــم
ــــينقصـ نو ــــــره‍ُـ
<><><><><>~~~~~<><><><><>
حنيـــ. نــ الليل ايّــه‍اا الزا ـــفــ
اخبر العشاقــ بأن زبدة كلام الليل
تذيبهاا حرارة شمســـ الصباحــ
حتى انتم ايّــ. ها المتسلولونـ الى
سطوح المنــــــا ــزل

ستنكشفوــــن بانكشاــف بصماتكمــ
<><><><><>~~~~~<><><><><>
ايهاا الليل خذ ماجءت
بهـ من حنــــي ن
وهمسـ في اذنه‍ ان
المتسولونـ لا يعملون الليلــ
فلا فائدة من عملهمــ
كذلگ أنتـ كلــ ماتفعله‍ـ هو
نغص منامى فقطـــ
فالنهار قادمــ وانت ذاهبــ
وحنينيــ ــــزائل



 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,819
الإعجابات
22,369
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الله الله
ما كل هذا
فن من فنانتنا المتميزة الموهوبة
والله كلامتك رقيقة معبرة
خيالك واسع
و سردك متسلسل متدرج

مااااااااااشاااااااااااء الله
نادرا ان نجد عضوا موهوبا في كل الميادين مااشااء الله عليك انت موهوبة
تحرري و اكتبي لنا دائما
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,406
الإعجابات
2,423
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
قال املامين محمد:
الله الله
ما كل هذا
فن من فنانتنا المتميزة الموهوبة
والله كلامتك رقيقة معبرة
خيالك واسع
و سردك متسلسل متدرج

مااااااااااشاااااااااااء الله
نادرا ان نجد عضوا موهوبا في كل الميادين مااشااء الله عليك انت موهوبة
تحرري و اكتبي لنا دائما
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السلام عليكم
الله يحفظك ياربي
رزقك الله بما تشتهى
ان شاء الله
سررت لانها نالت اعجابك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,819
الإعجابات
22,369
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
نقلا من احد المواضيع
اللي ماهوش في القائمة ما يزعفش

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