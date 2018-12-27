السلام عليكم

تقول الحكمة/ أذخل بين الناس أعمى وأخرج من عندعم أبكم وأستر ما سمعت وما رأيت لأن الجنة لا يذخلها فاضح أسرار الناس



من أسباب المشاكل وقطع الرحم وقطع العلاقات وشحن النفوس هو/ نقل الكلام/ فكونوا صما بكما عميا عن الشر فهكذا تحسنون

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض