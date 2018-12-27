حكم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
تقول الحكمة/ أذخل بين الناس أعمى وأخرج من عندعم أبكم وأستر ما سمعت وما رأيت لأن الجنة لا يذخلها فاضح أسرار الناس

من أسباب المشاكل وقطع الرحم وقطع العلاقات وشحن النفوس هو/ نقل الكلام/ فكونوا صما بكما عميا عن الشر فهكذا تحسنون
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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