معلم تاريخي سياحي..منزل الهواري بومدين

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....جبتلكم بعض الصور من احد اهم المعالم الاثرية في :ولاية قالمة ...وهو منزل الرئيس الراحل هواري بومدين رحمة الله عليه ...يقع في دوار بني عدي التابع لبلدية مجاز عمار على بعض كيلوميترات من الولاية ...مقابل حمام الدباغ ...هذا البيت اين ولد الراحل ...وسنة 2017 تم تدشين المعلم وداخله المنزل وحاليا يحضرون لنقل كل مايخصه من متحف المجاهد الواقع بقالمة ووضعه مع المنزل ...هذا المعلم يسمح لمن يزور الولاية بزيارته والتقاط الصور والتمتع بجبال الطبيعة المحيط به من جبال وبساتين خضراء ...سبق وان وضعت لكم موضوعا سابقا في منتدى الصور واعدت التقاط صور جديدة اليوم لعيونكم ...💕💕💕 في أمان الله