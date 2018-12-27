معلم تاريخي سياحي..منزل الهواري بومدين

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,984
الإعجابات
63,843
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....جبتلكم بعض الصور من احد اهم المعالم الاثرية في :ولاية قالمة ...وهو منزل الرئيس الراحل هواري بومدين رحمة الله عليه ...يقع في دوار بني عدي التابع لبلدية مجاز عمار على بعض كيلوميترات من الولاية ...مقابل حمام الدباغ ...هذا البيت اين ولد الراحل ...وسنة 2017 تم تدشين المعلم وداخله المنزل وحاليا يحضرون لنقل كل مايخصه من متحف المجاهد الواقع بقالمة ووضعه مع المنزل ...هذا المعلم يسمح لمن يزور الولاية بزيارته والتقاط الصور والتمتع بجبال الطبيعة المحيط به من جبال وبساتين خضراء ...سبق وان وضعت لكم موضوعا سابقا في منتدى الصور واعدت التقاط صور جديدة اليوم لعيونكم ...💕💕💕 IMG_20181227_193145.png IMG_20181227_192653.png IMG_20181227_192306.png IMG_20181227_192739.png IMG_20181227_192403.png IMG_20181227_192213.png IMG_20181227_192448.png IMG_20181227_192533.png IMG_20181227_193330.png IMG_20181227_193410.png IMG_20181227_192105.png IMG_20181227_192832.png IMG_20181227_192003.png في أمان الله
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,974
الإعجابات
49,948
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله صور جميلة ورحلة ممتعة أخذتنا إليها معكِ
ماشاء الله بيت بسيط وعتيق وكأنه يحكي قصصا كثيرة
عمن سكنوه
ربي يرحم الراحل هواري بومدين ويجعل مثواه الجنة
شكرا لكِ عزيزتي السلطانة على مشاركتنا هذه الصور المميزة
بارك الله فيك
تحياتي​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top