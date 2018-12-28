بين الرجل و الجنين

زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم
اسعد الله صباح الجميع
حديثي اليوم يدور حول قيمة الانسان عندنا و عند الغربيين فعدنا اشبه بقيمة الفأر و عندهم حتى الفار عنده قيمة .
منذ سنوات دخلت امرأة حامل لتضع مولودها و صادف أنها دخلت المرحاض ليسقط الجنين داخله فهرعت السلطات البريطانية الى عين المكان و سخرت كل الامكانيات لانقاذه وذلك بحفر الطريق و الحفر و تم انقاذه و سط فرحة عارمة و اعادته لاوالدته في المستشفي للعناية به ،اما عندنا العياشي الرجل يصرخ لثلاثة ايام و أمه تصرح و السلطات لا تسمع و لا تحب ان تسمع هذه الاصوات لازها اصوات الفيئران .
أين يكمن الخلل و الى متى يبقى هذا الجدار قائم بين ابناء الشعب و ابناء ?ااصحاب السلطات هذا الجدار أشبه بجدار برلين الذي تم تكسيره للم الشمل .
هي اعادة للنظر حتى نعطى قيمة لحياة ابناء الشعب.
في أمان الله
اسعد الله صباح الجميع
حديثي اليوم يدور حول قيمة الانسان عندنا و عند الغربيين فعدنا اشبه بقيمة الفأر و عندهم حتى الفار عنده قيمة .
منذ سنوات دخلت امرأة حامل لتضع مولودها و صادف أنها دخلت المرحاض ليسقط الجنين داخله فهرعت السلطات البريطانية الى عين المكان و سخرت كل الامكانيات لانقاذه وذلك بحفر الطريق و الحفر و تم انقاذه و سط فرحة عارمة و اعادته لاوالدته في المستشفي للعناية به ،اما عندنا العياشي الرجل يصرخ لثلاثة ايام و أمه تصرح و السلطات لا تسمع و لا تحب ان تسمع هذه الاصوات لازها اصوات الفيئران .
أين يكمن الخلل و الى متى يبقى هذا الجدار قائم بين ابناء الشعب و ابناء ?ااصحاب السلطات هذا الجدار أشبه بجدار برلين الذي تم تكسيره للم الشمل .
هي اعادة للنظر حتى نعطى قيمة لحياة ابناء الشعب.
في أمان الله