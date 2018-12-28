فوائد الكيوي للبشره

hany136
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
فوائد الكيوي للبشرة :
يعد الكيوي هي مصدر قوي لفيتامين C ، ومن المعروف أن فيتامين سي له فوائد جمه في الحفاظ على بشرة شابةواكثر حيوية،
وسوف نذكر هنا اهم فوائد الكيوي للبشرة :
1.يعمل علي تجديد الجلد:
والكيوي ليس مجرد فاكهة ذات مزاق رائع وغني بالكثير بالمغذيات فقط ولكنه أيضا غني بالكثير من المكونات الطبيعية الكبيرةلرعاية بشرتك فهو يحتوي ايضا على العديد من المكونات الغذائية المفيدة للبشره مثل فيتامين C، E ومضادات الأكسدة ، وتعتبر هذه المكونات مفيدة جدا وضرورية لصحة بشرتك .
2. بشرة صحية ومضيئة :
ويحتوى الكيوي على الكثير من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدةالمفيده ، وبهذا يكون ملين رائع للجلد ، التناول المنتظم لعصير فاكهة الكيوي يساعد الجسمعلى ازالة السموم والنفايات بشكل طبيعي. وبالتالي فإنه يجعل بشرتك اكثر صحية وبشره متوهجة
يعد الكيوي هي مصدر قوي لفيتامين C ، ومن المعروف أن فيتامين سي له فوائد جمه في الحفاظ على بشرة شابةواكثر حيوية،
وسوف نذكر هنا اهم فوائد الكيوي للبشرة :
1.يعمل علي تجديد الجلد:
والكيوي ليس مجرد فاكهة ذات مزاق رائع وغني بالكثير بالمغذيات فقط ولكنه أيضا غني بالكثير من المكونات الطبيعية الكبيرةلرعاية بشرتك فهو يحتوي ايضا على العديد من المكونات الغذائية المفيدة للبشره مثل فيتامين C، E ومضادات الأكسدة ، وتعتبر هذه المكونات مفيدة جدا وضرورية لصحة بشرتك .
2. بشرة صحية ومضيئة :
ويحتوى الكيوي على الكثير من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدةالمفيده ، وبهذا يكون ملين رائع للجلد ، التناول المنتظم لعصير فاكهة الكيوي يساعد الجسمعلى ازالة السموم والنفايات بشكل طبيعي. وبالتالي فإنه يجعل بشرتك اكثر صحية وبشره متوهجة