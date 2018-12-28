🦌جديد صور حيوانات مع تعليقات مضحكة

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,501
الإعجابات
13,420
النقاط
891
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اليوم فصل جديد من صور حيوانات مع تعليق بطريقة جديدة
أرجوا أن تستمتعوا 👍👍👍👍
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كرة القدم الأمريكية على الطريقة القردية 😉

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كي ينسا روحو خوك الكبير في وسط الڤعدة 😮
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كي تكذب على بويك وتڤولو مزال ما مدولناش البيلتات
نظرته اليك 🤣
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كي يحكيلك واحد نكتة صامطة
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ڨتلك ذاك العام ما تتفرجش في افلام الاكشن مزلت صقير 😀
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كي تشوف الاستاذ داخل وانت تهز في حوايجك مروح
على اساس ما تقراش 😂
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كي يخلص فيلم جاكيشان فالدار 🤣
images (1).jpeg

هذاك خويا هاني أنا هههه
comedy-wildlife-photography-animaux-amusant-11.jpg


هذا خويا الكبير ما يقدرش يتأثر ڨدامنا ههه

images (2).jpeg


كي يعودو يعيطو لواحد مسكر على روحو شمبرتو ومكوناكتي...
باش يتعشى ...😁
AAfztYJ.jpeg
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كي تخزر فيك الوالدة بعد ما طلبت منك طلب للمرة الخامسة وانت ڤاعد ما تحركتش من بلاصتك 😂
إحذر هذه النظرة بعدها فصل كاراتي ههه
images (6).jpeg
***********,,*********,,,************

كي يڨولولك كول راهم جايين ضياف 😀
encore-une-vipere-mangeuse-de-crapaud-cette-fois-photographiee-par-aurore-a-montory.jpg



أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم هذه المرة أيضا
تقبلوا تحياتي مع فائق الاحترام والتقدير
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,501
الإعجابات
13,420
النقاط
891
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,437
الإعجابات
2,485
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3

السلام عليكم
هههههه والله ضحكتنى اضحك الله سنك الكثر تاعى كى تهز قشك وتجى خارج ويدخل الاستاذ 😒😒😒😒 يالاطيف
بصح راك ناسي وحدة
😰😰😰😰😰😰
ههههههه وحدة خطيرةةةةةة
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,571
الإعجابات
2,212
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
ههههههه
تصرى والله خاصة كي هذيك تاع كي تكون تكوناكتي وداير كيتمان و عيطو عليك للعشا ولا غذا و انت ماكش سامع بالدنيا..و كي تفيق بروحك تلقاهم يغسلو ف الماعن.ههه
يعطيك الصحة خويا.
 
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