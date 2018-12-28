🦌جديد صور حيوانات مع تعليقات مضحكة

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم فصل جديد من صور حيوانات مع تعليق بطريقة جديدة
أرجوا أن تستمتعوا 👍👍👍👍
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كرة القدم الأمريكية على الطريقة القردية 😉
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كي ينسا روحو خوك الكبير في وسط الڤعدة 😮
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كي تكذب على بويك وتڤولو مزال ما مدولناش البيلتات
نظرته اليك 🤣
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كي يحكيلك واحد نكتة صامطة
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ڨتلك ذاك العام ما تتفرجش في افلام الاكشن مزلت صقير 😀
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كي تشوف الاستاذ داخل وانت تهز في حوايجك مروح
على اساس ما تقراش 😂
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كي يخلص فيلم جاكيشان فالدار 🤣
هذاك خويا هاني أنا هههه
هذا خويا الكبير ما يقدرش يتأثر ڨدامنا ههه
كي يعودو يعيطو لواحد مسكر على روحو شمبرتو ومكوناكتي...
باش يتعشى ...😁
*******,********,********
كي تخزر فيك الوالدة بعد ما طلبت منك طلب للمرة الخامسة وانت ڤاعد ما تحركتش من بلاصتك 😂
إحذر هذه النظرة بعدها فصل كاراتي ههه
***********,,*********,,,************
كي يڨولولك كول راهم جايين ضياف 😀
أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم هذه المرة أيضا
تقبلوا تحياتي مع فائق الاحترام والتقدير
اليوم فصل جديد من صور حيوانات مع تعليق بطريقة جديدة
أرجوا أن تستمتعوا 👍👍👍👍
*************************************
******************
*******"****
******
***
**
*
كرة القدم الأمريكية على الطريقة القردية 😉
------_-------------_---------_----
كي ينسا روحو خوك الكبير في وسط الڤعدة 😮
-----------_-----------_-----------_----------_---------
كي تكذب على بويك وتڤولو مزال ما مدولناش البيلتات
نظرته اليك 🤣
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
كي يحكيلك واحد نكتة صامطة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ڨتلك ذاك العام ما تتفرجش في افلام الاكشن مزلت صقير 😀
،*********,*******,************,***********,****
كي تشوف الاستاذ داخل وانت تهز في حوايجك مروح
على اساس ما تقراش 😂
**********,*,*******,,,,,,**********
كي يخلص فيلم جاكيشان فالدار 🤣
هذاك خويا هاني أنا هههه
هذا خويا الكبير ما يقدرش يتأثر ڨدامنا ههه
كي يعودو يعيطو لواحد مسكر على روحو شمبرتو ومكوناكتي...
باش يتعشى ...😁
*******,********,********
كي تخزر فيك الوالدة بعد ما طلبت منك طلب للمرة الخامسة وانت ڤاعد ما تحركتش من بلاصتك 😂
إحذر هذه النظرة بعدها فصل كاراتي ههه
***********,,*********,,,************
كي يڨولولك كول راهم جايين ضياف 😀
أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم هذه المرة أيضا
تقبلوا تحياتي مع فائق الاحترام والتقدير