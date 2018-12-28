🦌جديد صور حيوانات مع تعليقات مضحكة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اليوم فصل جديد من صور حيوانات مع تعليق بطريقة جديدة

أرجوا أن تستمتعوا 👍👍👍👍

*************************************

******************

*******"****

******

***

**

*

كرة القدم الأمريكية على الطريقة القردية 😉

كي ينسا روحو خوك الكبير في وسط الڤعدة 😮



-----------_-----------_-----------_----------_---------

كي تكذب على بويك وتڤولو مزال ما مدولناش البيلتات

نظرته اليك 🤣



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

كي يحكيلك واحد نكتة صامطة



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ڨتلك ذاك العام ما تتفرجش في افلام الاكشن مزلت صقير 😀



،*********,*******,************,***********,****

كي تشوف الاستاذ داخل وانت تهز في حوايجك مروح

على اساس ما تقراش 😂



**********,*,*******,,,,,,**********

كي يخلص فيلم جاكيشان فالدار 🤣



هذاك خويا هاني أنا هههه



هذا خويا الكبير ما يقدرش يتأثر ڨدامنا ههه

كي يعودو يعيطو لواحد مسكر على روحو شمبرتو ومكوناكتي...

باش يتعشى ...😁



*******,********,********

كي تخزر فيك الوالدة بعد ما طلبت منك طلب للمرة الخامسة وانت ڤاعد ما تحركتش من بلاصتك 😂

إحذر هذه النظرة بعدها فصل كاراتي ههه



***********,,*********,,,************

كي يڨولولك كول راهم جايين ضياف 😀

