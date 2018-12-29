رحلة الى البحر

😃😀😂🤣

زوج وزوجته قرروا يروحو يصيفوا على البحر ..

بس الزوجة صار عندها شغل وما قدرت تروح معه و قررت تلحقه بعد عدة أيام .. !!

وصل الزوج للفندق ..

وصار يرتب اغراضه بالغرفة ..

وبيتفاجأ بكومبيوتر محطوط عالطاولة ..

وفيه خط أنترنت ..

فخطر له فكرة أنو يبعت إيميل لمرته يفاجأها فيه ..

ولما كان عم يكتب ايميل زوجته

خربط بحرف وانبعت الإيميل لغير شخص ..

وصل لوحدة أرملة كانت راجعة من دفن زوجها ..

ولما كانت عم تفتح أيميلها ..

قرأت الأيميل المبعوت من خلفْ ..

وصفرنت الأرملة فورا ..

ودخل أبنها عالغرفة وشاف أمه عالأرض مرميه ومغمى عليها

والأبن اتطلع عالشاشه وقرأ الايميل

زوجتي العزيزة ..

وصلت بخير !!

يمكن عم تتفاجئي لأنك عم تسمعي أخباري عن طريق الأنترنت ..

بس هلأ صار عندهم كومبيوترات هون ..

وبيقدر الواحد يبعت أخباره للأحباب ..

ما صرلي زمان واصل ..

واتأكدت أنو كل شي يكون مجهز لوقت وصولك لعندي الجمعه الجاية

اشتقتلك لك كتيييييييييير ....

وبتمنى تكون رحلتك مريحة...

متل ماكانت رحلتي...

ملاحظة : لا تجيبي معك كتيير أواعي لأنو كتيير شوب هون - جهنم

لا تتأخري ..

جاب اجلها 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

الله لايوفقك ههههههههههههههههههههه