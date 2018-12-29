عرض بيع متوفر 500 دولار بتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Sofito djebabra
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
93
الإعجابات
15
النقاط
3
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#1
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع المصدر (بيع و شراء العملات )
سعر الدولار = 195دج

قيمة بيتكوين حسب محفظة بلوكشاين
المحفظة التي يتم ارسال عليها محفظة بلوكشاين العمولة على الشاري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد
والرجاء من المحول كتابة على وصل الدفع اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص .
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,539
الإعجابات
2,761
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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