نبضتين ..... قبل منتصف القلب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



دقيقتان قبل منتصف الحياة

او ربما دقة ساعتين !!!

نفسان قبل وصول الهواء للكبدين

بل هو شهيق وزفير لمرتين متتاليتين



فكرتين ساخرتين عالقتين قبل منتصف العقل

تتسائلان ايهما الجديرة لاكمال الطريق الى العقل

او ربما يجب ان تمر الاثنتين ؟؟

بعد استخلاص لب لتنك الساخرتين



وبين كل دقيقتين، نفسين

ونبضتين بل حتى كل فكرتين

تختفي على الاقل روحين

وتولد لهما نظيرتين



ولمن اراد ان يحيي روحه

فليتنفس بالاستغفار

وليقترب من الواحد الجبار

فهو من يجبر الروح والعقل والقلب

وكل مايوجد في دلك الجسد



ولمن يريد ان يشكي همه

فصلاة ركعتين وبكاء وشكوى

لمن امره بين كاف ونون

فانما يقول للشيء كن فيكون



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -





تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه​