وداعا لحديقة الحيوانات في جيوبنا

السلام عليكم

شيء جميل و مهم و لكن الاهم هو البحث عن طريقة تعيد للدينار الجزائري قيمته بعدما اصبح في الحضيض

و هنا افتح قوس لاقول ان انخفاض قيمة الدينار كانت في صالح الكثيرين و على وجه الخصوص المهاجرين الذين اصبحوا اغنياء بفضل سقوطه

نتمنى ان تكون ورقة 200 دينار قد تغيرت حتى نرتاح من الاحراج الذي سببته لنا لمدة طويلة

شكرا لك