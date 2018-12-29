وداعا لحديقة الحيوانات في جيوبنا

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
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#1
السلام عليكم ورحمة الله


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واخيرا

وافق بنك الجزائر على إنشاء وتداول أوراق وقطع نقدية جديدة من فئة 100 و500 و1000 دينار، سيشرع في تداولها مع بقية الأوراق والقطع الحالية.

وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية فقد تم إنشاء ورقة نقدية من فئة 500 دينار ستحمل تاريخ 1 نوفمبر 2018، حيث يكون لونها اخضر مائل للبنفسجي بطول 150 ميليمتر وعرض 71.7 ميليمتر، وتحمل العلامة المائية من النوع الخاص الورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأحمر الفاتح.
وستكون الورقة النقدية الجديدة بعنوان الجزائر في عصر التكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبها صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1، وعلامة مائية للأمير عبد القادر.
وقرر بنك الجزائر إصدار واعتماد ورقة نقدية من فئة 1000 دينار، يشرع في تداولها اعتبارا من 1 ديسمبر 2018.
وتبلغ ابعاد الورقة 160 /60 ميليمتر، وبلون أزرق يميل للبرتقالي، وبها رسم لجامع الجزائر وعلامة مائية للأمير عبد القادر.
كما وافق بنك الجزائر على صك وإصدار قطعة نقود معدنية من فئة مالئة دينار برسم للقمر الصناعي الجزائر يحلق فوق الكرة الأرضية، فوق قارة إفريقيا والجزائر وتظهر معها أوروبا.
واخيرا سوف نرتاح من حديقة الحيوانات المحمولة التي الصقوها بنا
والسؤال المطروح
-لمادا تغيير الاوراق النقدية في هد الوقت بالدات :unsure:
-هل صحيح ان الدولة تريد تصحيح خطأ وقعت فيه ام في الامر ان واخواتها:geek:
-ما القائدة من تغيير شكل العملة مادامت قيمة الدينار في الحضيض:mad:
هل انت موتافق على تغيير حديقة الحيوانات الموجودة على عملتنا بصورة الامير ويوغرطة والقمر الكوم سات
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
#2
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
19,544
النقاط
351
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
شيء جميل و مهم و لكن الاهم هو البحث عن طريقة تعيد للدينار الجزائري قيمته بعدما اصبح في الحضيض
و هنا افتح قوس لاقول ان انخفاض قيمة الدينار كانت في صالح الكثيرين و على وجه الخصوص المهاجرين الذين اصبحوا اغنياء بفضل سقوطه
نتمنى ان تكون ورقة 200 دينار قد تغيرت حتى نرتاح من الاحراج الذي سببته لنا لمدة طويلة
شكرا لك
 
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