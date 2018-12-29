لوحة تعبيرية بالالوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض الاحيان مهما كانت شخصية الانسان قوية الا وزاره الفشل في محطة من محطات حياته

والعاقل من نهض بعد سقوطه لا من اغلق على نفسه فولج قبرا وهو حيّاً

لوحتي عنوانها :

بعض الإنطلاقات الناجحة تكون وليــدة نهايات فاشلة

لذلك اعتمدت في الزاوية السفلى من الورقة على اللون الاسود وقمت بنشره الى الاعلى لانه نقطة تحفيز من مدى تاثيره على النفس

يمتزج بعد ذلك بالابيض والذي هو روح التفاؤال من جديد

تليها الوان مختلفة حارة وباردة التي تلمح الى ان هدا الانسان قد استعاد نشاطه وهو بين الهدوء والاجتهاد

اما طريقة طرحها فقمت بتقسيمها الى مربعات وجعلت خلفيتها بيضاء لان العبد كل ما يتعرض اليه ما هو له الا في خير