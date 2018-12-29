لوحة تعبيرية بالالوان

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
إنضم
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض الاحيان مهما كانت شخصية الانسان قوية الا وزاره الفشل في محطة من محطات حياته
والعاقل من نهض بعد سقوطه لا من اغلق على نفسه فولج قبرا وهو حيّاً

لوحتي عنوانها :
بعض الإنطلاقات الناجحة تكون وليــدة نهايات فاشلة

لذلك اعتمدت في الزاوية السفلى من الورقة على اللون الاسود وقمت بنشره الى الاعلى لانه نقطة تحفيز من مدى تاثيره على النفس
يمتزج بعد ذلك بالابيض والذي هو روح التفاؤال من جديد
تليها الوان مختلفة حارة وباردة التي تلمح الى ان هدا الانسان قد استعاد نشاطه وهو بين الهدوء والاجتهاد

اما طريقة طرحها فقمت بتقسيمها الى مربعات وجعلت خلفيتها بيضاء لان العبد كل ما يتعرض اليه ما هو له الا في خير


ستعملت الريشة والوان غواش وورق كونسون













@soso ana
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@البحر الهادي
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sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#2
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المشاركات
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الإعجابات
1,962
النقاط
351
#2
لست خبيرا في فن الريشة ولكن
لو قلت جميلة لقلتي اطراء
لو قلت رائعة لقلتي تملق
لو قلت مدهشة اكون قد بالغت ولكن والله من دون مجاملة ولا مبالغة طيبة جدا لدرجة انها اعجبتني
واكثر ما اعجبني فيها هو اللون الاسود الدي في الاطراف
كان دكاءا منك تحية خاصة وسوف انتضر كل اللوحات القادمة
تعلمين اني اتعامل مع الالوان في عملي ويعجبني كل ما له علاقة بالطلاء والالوان
ولي عودة لللاستمتاع بهده اللوحة مرة على مرة حتى تجي اللوحة الاخرى
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,791
الإعجابات
13,359
النقاط
981
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
قال sami44:
لست خبيرا في فن الريشة ولكن
لو قلت جميلة لقلتي اطراء
لو قلت رائعة لقلتي تملق
لو قلت مدهشة اكون قد بالغت ولكن والله من دون مجاملة ولا مبالغة طيبة جدا لدرجة انها اعجبتني
واكثر ما اعجبني فيها هو اللون الاسود الدي في الاطراف
كان دكاءا منك تحية خاصة وسوف انتضر كل اللوحات القادمة
تعلمين اني اتعامل مع الالوان في عملي ويعجبني كل ما له علاقة بالطلاء والالوان
ولي عودة لللاستمتاع بهده اللوحة مرة على مرة حتى تجي اللوحة الاخرى
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اهلا بالمبدع سامي في الطلاء
انا ايضا لست خبيرة في فن الريشة انما فقط خربشات احاول ان اعبر بها على حالتي فقط
كان لا بد منه اللون الاسود
نعم وهاته اللوحة ممكن جدا انها تعلق على جدران ااما سوداء او رمادية فاتحة -- هه وش رايك نديرو شراكة انت تدهن الحيوط وقول لمول الدار انا عليا لي كادر لي يطيحو معاها ، وانت برك قلي وش لون الخلفية /اقصد لون الحيط / وقلي الفضاء هداك تع واش وحكيلي شويا على ناس هدوك الدار به نديرلهم لوحة توالمهم هههههههههه-
اواه دركا راح ننقطع لانو ديجا راني عقبت اسبوع كله راحة ممزوجا مع المرض المفاجىء وعقبتو فاللمة ، لازم الاسبوع هدا دراسة والاهتمام بالمذكرة
سررت كثيرا لتواجدك + اتمنى ان ارى انتقاداتك او اقتراحات ولم لا
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,075
الإعجابات
1,962
النقاط
351
#4
قال Soumia hadj mohammed:
اهلا بالمبدع سامي في الطلاء
انا ايضا لست خبيرة في فن الريشة انما فقط خربشات احاول ان اعبر بها على حالتي فقط
كان لا بد منه اللون الاسود
نعم وهاته اللوحة ممكن جدا انها تعلق على جدران ااما سوداء او رمادية فاتحة -- هه وش رايك نديرو شراكة انت تدهن الحيوط وقول لمول الدار انا عليا لي كادر لي يطيحو معاها ، وانت برك قلي وش لون الخلفية /اقصد لون الحيط / وقلي الفضاء هداك تع واش وحكيلي شويا على ناس هدوك الدار به نديرلهم لوحة توالمهم هههههههههه-
اواه دركا راح ننقطع لانو ديجا راني عقبت اسبوع كله راحة ممزوجا مع المرض المفاجىء وعقبتو فاللمة ، لازم الاسبوع هدا دراسة والاهتمام بالمذكرة
سررت كثيرا لتواجدك + اتمنى ان ارى انتقاداتك او اقتراحات ولم لا
إضغط للتوسيع...
والله صدقا هي لا تختلف عن اللوحات التي نراها عادة لدالك لا تقولي انك لست خبيرة واي خبرة اكثر من انجاز عمل يعبر عن حالنا
احنا موالفين في الخدمة بعد الانتهاء من الطلاء والتزيين مول البيت يجيب لي كادر بصح موش هكا يكونو فيهم ورود او شيء اخر
انتي قصدك نديرو كيما داري ديكور انا نفيني البيت وا نتي تعلقي الديكور اوكي موافق حتى انا تخص معايا ديكوراتريس
موفقة في دراستك واتمنى لك النجاح وادا غبتي ما تنسايش تضربي طلة منين داك
سوف انتقدك في كل فيراج ادا كان عملك يستحق الانتقاد
انا من عشاق اللون الاسود والابيض والرمادي ادا كان عندك وقت حاولي تخربشي بيهم لان هد الزمرة من الالوان هي الاصعب عندي
كل الود والاحترام
اخوك ناصر
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله ياسمية انتي مشروع فنانة لست فقط مجرد هاوية رسم تستطيعين الوصول بهذه الموهبة للبعيد ماشاء الله مشكورة لانك شرحتي لنا فكرة اللوحة, 😍😍😘😘 @الورد الأحمر ارواحي تشوفي نعرفك تحبي وتميلي لهاذ المجال
 
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