كيف تعلم الاطفال اللغة العربية من سن٣سنوات

السَبب الرئيسي والأوّل فِي تدهور أوضاعِ الأطفال هي العائلة التي لا تهتم بتعليمِ طفلها ما هو مفيد لحياته، وبالتالي اللغة هيَ أوّل ما يجب أن يتعلّمهُ الطفل، وطريقةِ التعليم هي ما تجعل الأمور سهلةً عليه، من أفضل الخطوات التي يجب اتّباعها هيَ: جذب انتباه الطفل: إذا أردت أن يكون ابنكِ فائق الذكاء عليكِ أن تسردي لهُ قصص الخيال والاستماعِ لهذه القصص؛ لأنّ الخيال هو أهمّ من المعرفة التي سوف يتعلّمها في حياته، وبالتالي جذب انتباه الطفل وكسبِ حبّهِ للتعلّم هي أوّل خطوة لتعليمه

ثانى خطوة هى تعلم الأحرف الأبجديه منفصلة.

ثالث خطوة ايجاد طريقة ممتعة لجذب انتباه الطفل ليردد الحرف وينطقه ويكتبه بطريقة صحيحة.يمكن عمل لعبة لهم ليلعبوها ويستمتعوا بها لتشعرهم أنهم ينجزون شيء. لابد من تشجيعهم ..وانصح بتطبيق (تعلم مع جيجي) فهو تطبيق مميز لتعليم الأطفال وجذب انتباههم.



مشاهدةِ الفيديوهات التعليميّة: هناك الكثير منَ الفيديوهات على مواقع الإنترنت التي تعلّم الأطفال الأحرف الأبجديّة، وهذا الأمر في غايةِ المتعة ويُمكن توليدِ الشّغف .

فقط يُمكن البحث في محرّكات البحث عن تعليمِ الأحرف الأبجديّة للأطفال وتنزيلها ليشاهِدُونها، وهذه الطريقة أثبتت فاعليّتها فهيَ تعلّم الطفل كيفية استخدام التكنولوجيا في التعلّم وأيضاً الاستفادة الكبيرة من تعلّم اللغة.