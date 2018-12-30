عرض بيع بيع مبلغ 500$ NETELLER مقابل baridimob/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,328
الإعجابات
688
النقاط
331
#1
متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,330
الإعجابات
3,152
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
feteh07

feteh07

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
30 ديسمبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
1
النقاط
0
العمر
53
محل الإقامة
ben badis sidi bel abbes
الجنس
ذكر
#3
الرجاء حجز 25 دولار فقط احتاجها للتفعيل فقط...ارجو ان لا تبخلني
اعرف انك تريد المبلغ ان يباع كليا ..و لكن احتاج 25 دولار فقط..و لك فاضل الشكر
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,328
الإعجابات
688
النقاط
331
#4
قال feteh07:
الرجاء حجز 25 دولار فقط احتاجها للتفعيل فقط...ارجو ان لا تبخلني
اعرف انك تريد المبلغ ان يباع كليا ..و لكن احتاج 25 دولار فقط..و لك فاضل الشكر
إضغط للتوسيع...
تم حجز لك اخي مبلغ 25$ نتلر مقابل 4875دج علما ان عمولة الارسال علي شاري
 
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