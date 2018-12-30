احسن الاماكن للاحتفال بالكريسماس شيء يفوق الخيال

الامين محمد
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بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية
تسعى الوكالات لاستقطاب اكثر عدد من الزبائن للفوز بأكبر كتلة ممكنة من الاموال
و كذالك هو سعي الفنادق في الاماكن التي تتوفر على مناظر او بنايات أو آثار او حضارة جميلة
تخطف الافئدة و الابصار
و حتى التي لا تتوفر على هته المؤهلات بامكانها خلق شي يجلب الزبون
كالخمور و الشقروات و حرية مطلقة و مجون اذا توفرت هته الامور
فهي كافية لاقناع المستهلك العربي الذي سب الفساد ليلا و نهارا
و هو يمارسه بكل ما أوتي من قوة
و سيرا مع التيار و ابحارا مع هذه الموجة لم نجد بُدا إلا اننا نسير ضمنه
و نكون ضمن الركب و لا نتأخر اكثر
فلقد ازعجنا المتفتحين بجعجعتنا و ثرثرتنا
لقد آن الاوان لنحتفل نحن ايضا
و نعرض عليكن اماكن تختط الالباب و بأسعار جدا جدا مغرية
بل و نقدم تحفيزات و جوائز للمسافرين و المحتفلين معنا
قبل هذا لكي نضعكم في الصورة سنعرض عليكم افضل الاماكن التي تجلب المحتفلين بالكريسماس
بعدها سنقدم لكم صورا عن الاماكن التي نقترحها نحن مع الاسعار و الجوائر
الآن اعطيكم صورة عن السياحة في تونس مثلا
الآن الصورة التالية من تركيا
طبعا ما راح نختلف انها اماكن جميلة اضافة الى وجهات اخرى كدبي و باريس و بروكسل
لكن فيها سلبيات اهمها فلوس اكثر و مجون اكبر و خمور و ذنوب اكبر اكثر
اما الاماكن التي نقترحها عليكم فهي اجمل مما سبق و اهدأ مما سبق و اقل تكلفة مما سبق
و فيها جوائز و تحفيزات
الصور
ما رأيكم أليست الأفضل و الأجمل و الأقل تكلفة و الأكثر طمأنينة و فيها جوائز و حسنات
ألم يكن الأفضل لنا أن نشد الرحال إليها صلاة و عبادة و تلاوة و حتى و لو للراحة
لأنك لن تجد ما فيها في غيرها من الأماكن
في الأخير أوضح معنى
الكريسماس [Christmas] هو عيد يحتفل بعيد ميلاد يسوع ، أي: بعيد (ميلاد الرب) عند أحد المذاهب
أو بعيد (ميلاد ابن الرب) عند مذهب آخر.
و بلغتنا
عيد ميلاد سعيد يا الله
أو عيد ميلاد سعيد يا أيها الإله الذي والدك هو الله
بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية
تسعى الوكالات لاستقطاب اكثر عدد من الزبائن للفوز بأكبر كتلة ممكنة من الاموال
و كذالك هو سعي الفنادق في الاماكن التي تتوفر على مناظر او بنايات أو آثار او حضارة جميلة
تخطف الافئدة و الابصار
و حتى التي لا تتوفر على هته المؤهلات بامكانها خلق شي يجلب الزبون
كالخمور و الشقروات و حرية مطلقة و مجون اذا توفرت هته الامور
فهي كافية لاقناع المستهلك العربي الذي سب الفساد ليلا و نهارا
و هو يمارسه بكل ما أوتي من قوة
و سيرا مع التيار و ابحارا مع هذه الموجة لم نجد بُدا إلا اننا نسير ضمنه
و نكون ضمن الركب و لا نتأخر اكثر
فلقد ازعجنا المتفتحين بجعجعتنا و ثرثرتنا
لقد آن الاوان لنحتفل نحن ايضا
و نعرض عليكن اماكن تختط الالباب و بأسعار جدا جدا مغرية
بل و نقدم تحفيزات و جوائز للمسافرين و المحتفلين معنا
قبل هذا لكي نضعكم في الصورة سنعرض عليكم افضل الاماكن التي تجلب المحتفلين بالكريسماس
بعدها سنقدم لكم صورا عن الاماكن التي نقترحها نحن مع الاسعار و الجوائر
الآن اعطيكم صورة عن السياحة في تونس مثلا
الآن الصورة التالية من تركيا
طبعا ما راح نختلف انها اماكن جميلة اضافة الى وجهات اخرى كدبي و باريس و بروكسل
لكن فيها سلبيات اهمها فلوس اكثر و مجون اكبر و خمور و ذنوب اكبر اكثر
اما الاماكن التي نقترحها عليكم فهي اجمل مما سبق و اهدأ مما سبق و اقل تكلفة مما سبق
و فيها جوائز و تحفيزات
الصور
ما رأيكم أليست الأفضل و الأجمل و الأقل تكلفة و الأكثر طمأنينة و فيها جوائز و حسنات
ألم يكن الأفضل لنا أن نشد الرحال إليها صلاة و عبادة و تلاوة و حتى و لو للراحة
لأنك لن تجد ما فيها في غيرها من الأماكن
في الأخير أوضح معنى
الكريسماس [Christmas] هو عيد يحتفل بعيد ميلاد يسوع ، أي: بعيد (ميلاد الرب) عند أحد المذاهب
أو بعيد (ميلاد ابن الرب) عند مذهب آخر.
و بلغتنا
عيد ميلاد سعيد يا الله
أو عيد ميلاد سعيد يا أيها الإله الذي والدك هو الله