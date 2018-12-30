احسن الاماكن للاحتفال بالكريسماس شيء يفوق الخيال

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#1
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#1
رجاء اكمل قراءة الموضوع
بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية
تسعى الوكالات لاستقطاب اكثر عدد من الزبائن للفوز بأكبر كتلة ممكنة من الاموال
و كذالك هو سعي الفنادق في الاماكن التي تتوفر على مناظر او بنايات أو آثار او حضارة جميلة
تخطف الافئدة و الابصار
و حتى التي لا تتوفر على هته المؤهلات بامكانها خلق شي يجلب الزبون
كالخمور و الشقروات و حرية مطلقة و مجون اذا توفرت هته الامور
فهي كافية لاقناع المستهلك العربي الذي سب الفساد ليلا و نهارا
و هو يمارسه بكل ما أوتي من قوة

و سيرا مع التيار و ابحارا مع هذه الموجة لم نجد بُدا إلا اننا نسير ضمنه
و نكون ضمن الركب و لا نتأخر اكثر
فلقد ازعجنا المتفتحين بجعجعتنا و ثرثرتنا
لقد آن الاوان لنحتفل نحن ايضا
و نعرض عليكن اماكن تختط الالباب و بأسعار جدا جدا مغرية
بل و نقدم تحفيزات و جوائز للمسافرين و المحتفلين معنا
قبل هذا لكي نضعكم في الصورة سنعرض عليكم افضل الاماكن التي تجلب المحتفلين بالكريسماس
بعدها سنقدم لكم صورا عن الاماكن التي نقترحها نحن مع الاسعار و الجوائر

الآن اعطيكم صورة عن السياحة في تونس مثلا
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الآن الصورة التالية من تركيا
1546174465264.png


طبعا ما راح نختلف انها اماكن جميلة اضافة الى وجهات اخرى كدبي و باريس و بروكسل
لكن فيها سلبيات اهمها فلوس اكثر و مجون اكبر و خمور و ذنوب اكبر اكثر


اما الاماكن التي نقترحها عليكم فهي اجمل مما سبق و اهدأ مما سبق و اقل تكلفة مما سبق
و فيها جوائز و تحفيزات

الصور

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ما رأيكم أليست الأفضل و الأجمل و الأقل تكلفة و الأكثر طمأنينة و فيها جوائز و حسنات
ألم يكن الأفضل لنا أن نشد الرحال إليها صلاة و عبادة و تلاوة و حتى و لو للراحة
لأنك لن تجد ما فيها في غيرها من الأماكن

في الأخير أوضح معنى
الكريسماس [Christmas] هو عيد يحتفل بعيد ميلاد يسوع ، أي: بعيد (ميلاد الرب) عند أحد المذاهب
أو بعيد (ميلاد ابن الرب) عند مذهب آخر.
و بلغتنا
عيد ميلاد سعيد يا الله
أو عيد ميلاد سعيد يا أيها الإله الذي والدك هو الله
 
مرادلينان

مرادلينان

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
28 ديسمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
ورقلة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك اخي الفاضل على المعلومات
 
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