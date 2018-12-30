لا تحزن فتحزن

وحي القلم
:: نجم اللمة ::
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب
وأتمَّ نوره وجعل كيد الكافرين في تباب
أرسل الرياح بشرًى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب
وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب
جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب
نحمَده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب
ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب
ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب
وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب
الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب
الحكم العدل يوم يُكشف عن ساق وتوضع الأنساب
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب
خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب
فمن عمل صالحًا فلنفسه والله عنده حسن الثواب
ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفِر التواب
المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب
خُلُقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب
قدوة الأمم وقمة الهِمَم ودرة المقربين والأحباب
عُرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب
ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب.
أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب
ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب
وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب
أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب
وأتمَّ نوره وجعل كيد الكافرين في تباب
أرسل الرياح بشرًى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب
وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب
جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب
نحمَده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب
ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب
ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب
وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب
الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب
الحكم العدل يوم يُكشف عن ساق وتوضع الأنساب
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب
خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب
فمن عمل صالحًا فلنفسه والله عنده حسن الثواب
ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفِر التواب
المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب
خُلُقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب
قدوة الأمم وقمة الهِمَم ودرة المقربين والأحباب
عُرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب
ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب.
أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب
ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب
وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب
لا تحزن إذا أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت
إن أردت أن تحزن فتذكر قول من قال لصاحبه لا تحزن { لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا }
فكيف تحزن والله معك بل كيف تحزن ومولاك سبحانه وتعالى يقول :
{ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }
وإن حزنت فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه " متفق عليه
لا تحزن وربك الأكرم ورسولك الأمثل
وقرآنك المهيمن الناسخ وسنة نبيك الجبل الشامخ
لا تحزن وعندك مسجد وجماعة ونبيك صلى الله عليه وسلم له من ربه القربى والشفاعة
لا تحزن ولو كنت من أرباب الذنوب والمعاصي
ما دمت عازم على ترك الذنوب الخوالي والبعد عن قرناء الموائد والماضي
لا تحزن فذنوبك تبدل مغفرة وحسنات ولكن بعد مفارقة الذنوب والسيئات والخضوع لرب الأرض والسموات
لا تحزن فالحزن المجرد لا يجر إلا الحسرات والويلات وتعذيب الضمير والنفس وجلب المكدرات
فأنت كمن هرب من التدخين إلى أوضار المخدرات
لا تحزن أو احزن
فأنت لا تغير من الناموس شيئا
فالحياة ماضية والدنيا سايره
وأنت في فلك الكون ذرة دائرة
إذا حزنت فعلى قلبك
وإن لم تحزن فلنفسك
فأنظر ما يصلح لأمسك ورمسك
وأبك على ذنبك وتضرع لربك لتسعد في يومك وأمسك
لا تحزن نور في دياجير الظلام
وشموع في سراديب الهيام
هي برد على الفؤاد وسكينة وسلام
هي ظل في يوم صائف وغمام
توكل على الحي القيوم في أمورك كلها
كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا
الدائم الباقي السرمدي الأبدي
الحي القيوم رب كل شيء ومليكه
اجعله ذخرك وملجأك فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة
فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة إن الله مع الصابرين
لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك
فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة
ولا تعتقد بأن نهاية الأشياء هي نهاية العالم
فليس الكون هو ما ترى عيناك
ولا تحاول البحث عن حلم خذلك
وحاول أن تجعل من حالة الإنكسار بداية حلم جديد
لا تقف كثيراً على الأطلال خاصة إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها
وابحث عن صوت عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء صباح جديد .
ولا تحزن إذا أصبت بمرض أو بلاء
توكل على الله فهو حسبك
واستعن بالله دائما واصبر إن الله مع الصابرين
وأقم صلاتك تستقم أمورك واثبث على صلاتك وقرآنك وإستغفارك فهي سر نجاحك في حياتك
وصل قيام الليل فسهام الليل لا تخطئ
سهام الليل لا تخطئ ولكـــن * * * * لـهـا أمـد وللأمـد انقضاء
سلاح لا يخطئ هدفه
وبين يدي كلّ أمٍّ بليت بأبناء آثروا الزّائل والفاني
وتعلّقت قلوبهم بالمظاهر والأفلام والأغاني
وبين يدي كلّ أب بُلِيَّ بأبناء اختاروا الغواية على الهداية والقنوات على الصّلوات
وكلّ أب جرّب كلّ الوسائل لإصلاح أبنائه ولكن من دون جدوى
وبين يدي كلّ أب صالح يحمل همّ هداية أبناءه الذين هجروا المساجد واتبعوا ملذات الدنيا
وتعلّقت قلبوهم بالدّنيا الدنيّة الفانية،
وبين يدي كلّ فتاة مؤمنة صالحة تريد الصلاح والنجاح والتوفيق في حياتها
إنّه سلاح الدّعاء في جوف اللّيل
إنّها سهام اللّيل التي غفل عنها كثير من المسلمين في هذا الزّمان الذي تعلّقت فيه القلوب بالأسباب ونسيت مسبّبها
لا تحزن وتوكل على الله فهو حسبك
تريد الوضيفة... زوج صالح... زوجة صالحة... ذرية صالحة.... تيسير في حياتك... وووو.......
استعن بالصلاة وتوكل على الحي القيوم
سهام الليل لا تخطئ
نعم إنّها سهام اللّيل أيها الزّوج يا من يئست من إصلاح زوجتك
يا من أعيتك زوجتك بغفلتها وتعلّق قلبها بالدّنيا ونومها عن الصّلاة
وغفلتها عن الآخرة وعن الموقف بين يدي الله ربّ البريات
نعم إنّها سهام اللّيل أيتها الزّوجة الصّالحة يا من تشكين ظلم زوجك وجفاءه
يا من يئست من صلاح زوجك الذي هام على وجهه في هذه الدّنيا
قالوا لك قبل الزّواج إنّه إنسان طيّب وحنون وصالح ولكنّك صدمت به بعد الزّواج
وأصبحت تتمنّين الطّلاق والفراق.. تمهّلي أيتها الزّوجة ولا تستعجلي وجرّبي سهام اللّيل وبإذن الله لن تخيّبي
إنّها سهام اللّيل يا من ظلُمت وأعيتك الحيل في دفع الظّلم عن نفسك أو ردّ حقّك
إنّها الدّعوات الصّادقة في جوف اللّيل ترتفع إلى من وعد بإجابة دعوة المظلوم
إنّها سهام اللّيل يا من تقطّعت أمامك السّبل وأوصِدت في وجهك الأبواب وأعيتك الحيل
إنّها الدّعوات في جوف اللّيل يا من تأخّر عنك الزّواج
إنّها مناجاة الأسحار يا من أعياك طرق الأبواب لإيجاد وظيفة تكسب منها رزقك
نعم إنّها سهام اللّيل التي لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء...
فما أشدّ غفلتنا إذ ينام الواحد منّا على هموم وأحزان تنوء عنها الجبال
ينام وهو يفكّر فيمن عساه سيكشف همّه من المخلوقين
وينسى تلك السّاعات التي تكشف فيها الغموم
وترفع فيها مغاليق القلوب وتطلق فيها الألسن لتنطق بأرقّ الكلمات وأصدق العبارات
تلك السّاعات التي يحسّ فيها العبد بخشوع عجيب تسيل معه دموع العينين ويخفق فيها القلب وتهتزّ معه الرّوح
ويحسّ العبد المؤمن أنّ دعاءه يخترق حجب السّماوات العلى
بين كل خير وخير
مسافة مرهقة تسمى الإبتلاء
مليئة بالأجر لمن يصبر ويحتسب
فخلف باب الثقة بالله
أكداس بهجة وكومات فرح وأكاليل سعادة وكل الرضا
فلا تبحث عن السعادة وهي تناديك 5 مرات في اليوم :
الصلاة الصلاة
انحن لله تنحني لك السعادة
بكائك على سجادتك لن يغير من الأمر شيئا
وبكائك على سجادتك لن يبق للحزن شيئا
أصغر مسافة بين مشكلتك وحلها هي نفس المسافة
" بين جبهتك والأرض "
قال الله تعالى في محكم تنزيله :
{ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين }
لا تحزن...
فالصبر هو أن تهمس في أذن الحياة
لن أنحني ما دام الله معي
عش مع القرآن الكريم
إن الحياة مع القرآن
حياة كلها راحة وطمأنينة وسكينة
لا يعرفها إلا من عاش مع هذا الكتاب العظيم
أتحزن وربك يقول { واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا }
لا تحزن على طيبتك فإاذا لم يوجد من يقدرها في الأرض
فهناك في السماء من يباركها { قل لن يصيبنا الا ما كتب الله }
يذهب الجميل ليأتي الأجمل هكذا هي ثقتنا بربنا عز وجل
إخوتي الكرام أيا كانت همومكم وأيا كانت مشاكلكم وأيا كانت المصاعب التي تواجهونها
اطرقوا باب الحنّان المنّان فوالله لن يردّكم أبدا.
قوموا في وقت السّحر توضّؤوا وأحسنوا الوضوء
صلّوا صلاة فقير ذليل بين يدي خالقه جلّ وعلا
تذكّر أخي الحبيب / أختي الفاضلة أنكم أقرب ما تكون إلى ربّك في تلك اللّحظات
وأنت ساجد في جوف اللّيل
تذكّر أنّ الدّعاء في تلك السّاعات هو أنفع دعاء وأقربه إلى الإجابة
أكثر في سجودك من الثّناء على ربّك الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
اشكُ إليه بثّك وضعفك وقلّة حيلتك
ادعُ ربّك الكريم بكلّ حرقة وقل مثلا: " اللهمّ يا أرحم الرّاحمين يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام
يا حيّ يا قيوم، يا مالك الملك يا حنّان يا منّان، برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهمّ أنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذّنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وألحقني بالصّالحين
ربّ قد أعيت الحيل، وتقطّعت السّبل، ربّ قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين..."
الدعاء سلاح المؤمن
ادعُ ربّك الكريم بإسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب
قل: "اللهمّ إنّي أسألك أنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت
الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهمّ إنّي أسألك كذا وكذا وكذا".
ادعُ بأيّ كلمات وأيّ عبارات المهمّ أن تكون نابعة من قلبك
مخالطة لروحك ترفرف بجناحي الرّجاء واليقين.
ارفع جميع حوائجك إلى ربّك
وبثّ بين يديه كلّ همومك وغمومك
ادعُه بالمال والولد والرزق والفلاح والشّفاء والهداية والرّضوان والجنّة
ادعُ لأبنائك وبناتك بالصّلاح والاستقامة
ادعُ بالهداية لزوجتك
ادعُ الله أن يردّ إليك مظلمتك ويهدي من ظلمك
ادعُ بحرقة ويقين وأحسن الظنّ بربّك الكريم
واصبر وسترى من الحنّان المنّان فوق ما يسرّك وفوق ما تتمنّاه.
لا تحزنوا إخوتي الكرام فالقادم أجمل بإذن الله
من تعلق بالكريم الوهاب وتوكل على رب الأرباب
فتح له الأبواب ويسر له الأسباب بلا جهد ولا أتعاب
أسأل الله أن يزين أيامكم بالحسنات ويفرش دربكم بالخيرات ويتزل رزكم كغيث من السماوات ويلبي لكم كل الدعوات
ويزيدكم محبة وودا وعزيمة وهمة وجدا ويلهمكم حكمة وسدادا ورشدا
ويحقق مقاصدكم ونواياكم ويغفر زلاتكم وخطاياكم ويلهمكم الدعاء والمناجاة ويدهشكم بواسع عطائه
ويغمركم بسابغ نعمائه
أخوكم في الله
وحي القلم
فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة إن الله مع الصابرين
لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك
فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة
ولا تعتقد بأن نهاية الأشياء هي نهاية العالم
فليس الكون هو ما ترى عيناك
ولا تحاول البحث عن حلم خذلك
وحاول أن تجعل من حالة الإنكسار بداية حلم جديد
لا تقف كثيراً على الأطلال خاصة إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها
وابحث عن صوت عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء صباح جديد .
ولا تحزن إذا أصبت بمرض أو بلاء
توكل على الله فهو حسبك
واستعن بالله دائما واصبر إن الله مع الصابرين
وأقم صلاتك تستقم أمورك واثبث على صلاتك وقرآنك وإستغفارك فهي سر نجاحك في حياتك
وصل قيام الليل فسهام الليل لا تخطئ
سهام الليل لا تخطئ ولكـــن * * * * لـهـا أمـد وللأمـد انقضاء
سلاح لا يخطئ هدفه
وبين يدي كلّ أمٍّ بليت بأبناء آثروا الزّائل والفاني
وتعلّقت قلوبهم بالمظاهر والأفلام والأغاني
وبين يدي كلّ أب بُلِيَّ بأبناء اختاروا الغواية على الهداية والقنوات على الصّلوات
وكلّ أب جرّب كلّ الوسائل لإصلاح أبنائه ولكن من دون جدوى
وبين يدي كلّ أب صالح يحمل همّ هداية أبناءه الذين هجروا المساجد واتبعوا ملذات الدنيا
وتعلّقت قلبوهم بالدّنيا الدنيّة الفانية،
وبين يدي كلّ فتاة مؤمنة صالحة تريد الصلاح والنجاح والتوفيق في حياتها
إنّه سلاح الدّعاء في جوف اللّيل
إنّها سهام اللّيل التي غفل عنها كثير من المسلمين في هذا الزّمان الذي تعلّقت فيه القلوب بالأسباب ونسيت مسبّبها
لا تحزن وتوكل على الله فهو حسبك
تريد الوضيفة... زوج صالح... زوجة صالحة... ذرية صالحة.... تيسير في حياتك... وووو.......
استعن بالصلاة وتوكل على الحي القيوم
سهام الليل لا تخطئ
نعم إنّها سهام اللّيل أيها الزّوج يا من يئست من إصلاح زوجتك
يا من أعيتك زوجتك بغفلتها وتعلّق قلبها بالدّنيا ونومها عن الصّلاة
وغفلتها عن الآخرة وعن الموقف بين يدي الله ربّ البريات
نعم إنّها سهام اللّيل أيتها الزّوجة الصّالحة يا من تشكين ظلم زوجك وجفاءه
يا من يئست من صلاح زوجك الذي هام على وجهه في هذه الدّنيا
قالوا لك قبل الزّواج إنّه إنسان طيّب وحنون وصالح ولكنّك صدمت به بعد الزّواج
وأصبحت تتمنّين الطّلاق والفراق.. تمهّلي أيتها الزّوجة ولا تستعجلي وجرّبي سهام اللّيل وبإذن الله لن تخيّبي
إنّها سهام اللّيل يا من ظلُمت وأعيتك الحيل في دفع الظّلم عن نفسك أو ردّ حقّك
إنّها الدّعوات الصّادقة في جوف اللّيل ترتفع إلى من وعد بإجابة دعوة المظلوم
إنّها سهام اللّيل يا من تقطّعت أمامك السّبل وأوصِدت في وجهك الأبواب وأعيتك الحيل
إنّها الدّعوات في جوف اللّيل يا من تأخّر عنك الزّواج
إنّها مناجاة الأسحار يا من أعياك طرق الأبواب لإيجاد وظيفة تكسب منها رزقك
نعم إنّها سهام اللّيل التي لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء...
فما أشدّ غفلتنا إذ ينام الواحد منّا على هموم وأحزان تنوء عنها الجبال
ينام وهو يفكّر فيمن عساه سيكشف همّه من المخلوقين
وينسى تلك السّاعات التي تكشف فيها الغموم
وترفع فيها مغاليق القلوب وتطلق فيها الألسن لتنطق بأرقّ الكلمات وأصدق العبارات
تلك السّاعات التي يحسّ فيها العبد بخشوع عجيب تسيل معه دموع العينين ويخفق فيها القلب وتهتزّ معه الرّوح
ويحسّ العبد المؤمن أنّ دعاءه يخترق حجب السّماوات العلى
بين كل خير وخير
مسافة مرهقة تسمى الإبتلاء
مليئة بالأجر لمن يصبر ويحتسب
فخلف باب الثقة بالله
أكداس بهجة وكومات فرح وأكاليل سعادة وكل الرضا
فلا تبحث عن السعادة وهي تناديك 5 مرات في اليوم :
الصلاة الصلاة
انحن لله تنحني لك السعادة
بكائك على سجادتك لن يغير من الأمر شيئا
وبكائك على سجادتك لن يبق للحزن شيئا
أصغر مسافة بين مشكلتك وحلها هي نفس المسافة
" بين جبهتك والأرض "
قال الله تعالى في محكم تنزيله :
{ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين }
لا تحزن...
فالصبر هو أن تهمس في أذن الحياة
لن أنحني ما دام الله معي
عش مع القرآن الكريم
إن الحياة مع القرآن
حياة كلها راحة وطمأنينة وسكينة
لا يعرفها إلا من عاش مع هذا الكتاب العظيم
أتحزن وربك يقول { واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا }
لا تحزن على طيبتك فإاذا لم يوجد من يقدرها في الأرض
فهناك في السماء من يباركها { قل لن يصيبنا الا ما كتب الله }
يذهب الجميل ليأتي الأجمل هكذا هي ثقتنا بربنا عز وجل
إخوتي الكرام أيا كانت همومكم وأيا كانت مشاكلكم وأيا كانت المصاعب التي تواجهونها
اطرقوا باب الحنّان المنّان فوالله لن يردّكم أبدا.
قوموا في وقت السّحر توضّؤوا وأحسنوا الوضوء
صلّوا صلاة فقير ذليل بين يدي خالقه جلّ وعلا
تذكّر أخي الحبيب / أختي الفاضلة أنكم أقرب ما تكون إلى ربّك في تلك اللّحظات
وأنت ساجد في جوف اللّيل
تذكّر أنّ الدّعاء في تلك السّاعات هو أنفع دعاء وأقربه إلى الإجابة
أكثر في سجودك من الثّناء على ربّك الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
اشكُ إليه بثّك وضعفك وقلّة حيلتك
ادعُ ربّك الكريم بكلّ حرقة وقل مثلا: " اللهمّ يا أرحم الرّاحمين يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام
يا حيّ يا قيوم، يا مالك الملك يا حنّان يا منّان، برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهمّ أنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذّنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وألحقني بالصّالحين
ربّ قد أعيت الحيل، وتقطّعت السّبل، ربّ قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين..."
الدعاء سلاح المؤمن
ادعُ ربّك الكريم بإسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب
قل: "اللهمّ إنّي أسألك أنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت
الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهمّ إنّي أسألك كذا وكذا وكذا".
ادعُ بأيّ كلمات وأيّ عبارات المهمّ أن تكون نابعة من قلبك
مخالطة لروحك ترفرف بجناحي الرّجاء واليقين.
ارفع جميع حوائجك إلى ربّك
وبثّ بين يديه كلّ همومك وغمومك
ادعُه بالمال والولد والرزق والفلاح والشّفاء والهداية والرّضوان والجنّة
ادعُ لأبنائك وبناتك بالصّلاح والاستقامة
ادعُ بالهداية لزوجتك
ادعُ الله أن يردّ إليك مظلمتك ويهدي من ظلمك
ادعُ بحرقة ويقين وأحسن الظنّ بربّك الكريم
واصبر وسترى من الحنّان المنّان فوق ما يسرّك وفوق ما تتمنّاه.
لا تحزنوا إخوتي الكرام فالقادم أجمل بإذن الله
من تعلق بالكريم الوهاب وتوكل على رب الأرباب
فتح له الأبواب ويسر له الأسباب بلا جهد ولا أتعاب
أسأل الله أن يزين أيامكم بالحسنات ويفرش دربكم بالخيرات ويتزل رزكم كغيث من السماوات ويلبي لكم كل الدعوات
ويزيدكم محبة وودا وعزيمة وهمة وجدا ويلهمكم حكمة وسدادا ورشدا
ويحقق مقاصدكم ونواياكم ويغفر زلاتكم وخطاياكم ويلهمكم الدعاء والمناجاة ويدهشكم بواسع عطائه
ويغمركم بسابغ نعمائه
أخوكم في الله
وحي القلم