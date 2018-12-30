لا تحزن فتحزن

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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب

أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب

وأتمَّ نوره وجعل كيد الكافرين في تباب

أرسل الرياح بشرًى بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب

وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب

جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب

نحمَده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب

ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب

ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب

وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب

الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب

الحكم العدل يوم يُكشف عن ساق وتوضع الأنساب

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب

خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب

خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب

فمن عمل صالحًا فلنفسه والله عنده حسن الثواب

ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفِر التواب

المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب

خُلُقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب

قدوة الأمم وقمة الهِمَم ودرة المقربين والأحباب

عُرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب

ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب.

أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب

ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب

وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب

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لا تحزن إذا أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت

إن أردت أن تحزن فتذكر قول من قال لصاحبه لا تحزن { لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا }

فكيف تحزن والله معك بل كيف تحزن ومولاك سبحانه وتعالى يقول :

{ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }

وإن حزنت فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم :

" ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه " متفق عليه











لا تحزن وربك الأكرم ورسولك الأمثل

وقرآنك المهيمن الناسخ وسنة نبيك الجبل الشامخ

لا تحزن وعندك مسجد وجماعة ونبيك صلى الله عليه وسلم له من ربه القربى والشفاعة



لا تحزن ولو كنت من أرباب الذنوب والمعاصي

ما دمت عازم على ترك الذنوب الخوالي والبعد عن قرناء الموائد والماضي

لا تحزن فذنوبك تبدل مغفرة وحسنات ولكن بعد مفارقة الذنوب والسيئات والخضوع لرب الأرض والسموات











لا تحزن فالحزن المجرد لا يجر إلا الحسرات والويلات وتعذيب الضمير والنفس وجلب المكدرات

فأنت كمن هرب من التدخين إلى أوضار المخدرات













لا تحزن أو احزن

فأنت لا تغير من الناموس شيئا

فالحياة ماضية والدنيا سايره

وأنت في فلك الكون ذرة دائرة

إذا حزنت فعلى قلبك

وإن لم تحزن فلنفسك

فأنظر ما يصلح لأمسك ورمسك

وأبك على ذنبك وتضرع لربك لتسعد في يومك وأمسك











لا تحزن نور في دياجير الظلام

وشموع في سراديب الهيام

هي برد على الفؤاد وسكينة وسلام

هي ظل في يوم صائف وغمام

توكل على الحي القيوم في أمورك كلها

كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا

الدائم الباقي السرمدي الأبدي

الحي القيوم رب كل شيء ومليكه

اجعله ذخرك وملجأك فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك









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