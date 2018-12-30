هناك حالات متناقضة

السلام عليكم ورحمة الله



حالات متناقضة ...



ارجو من كل من دخل موضوعي ان يضع حالات متناقضة من الواقع المعاش



هناك ناس يملكون كل وسائل الاتصال من انترنت وغيره والجهل عشش في عقولهم بينما هناك ناس لا يملكون حتى تلفزيون اسود وابيض ولكن اغلبهم علماء



هناك ناس صحتهم كصحة الحديد الخام ولا يستغلونها في عبادة الله بينما هناك ناس سكنو المستشفيات من شدة طول مرضهم ولا ينسون اوقات الصلاه



هناك ناس عرض عليهم العمل وهم في بيوتهم ولم يشمرو على سواعدهم بينما هناك ناس يعملون في الاسواق بنصف دوام وهم لله شاكرون



هناك ناس ليس لهم أرجل ويحمدون الله على ذلك بينما هناك ناس لهم أرجل ولم يجدوا أحذية لكنهم ساخطون.





هناك ناس رزقهم الله بنات فقط أو ذكورا فقط وهم ساخطون بينما هناك ناس حُرموا من ذلك لكنهم يتمنون مولودا مهما كان جنسه.



هناك اناس يحتفلون بالكريسماس وهم لله يتحدون بينما هناك اناس في بيوت الله قانتون



هناك ناس يتألمون من البطنة بينما هناك ناس يتألمون من فراغ البطن.



هناك اناس لهم اباء وامهات وهم على العقوق موضبون بينما هناك اناس ايتام عند القبور بالرحمة يدعون



هناك ناس أعطاهم الله صحة جيدة لكنهم يدمرونها بما حُرم عليهم من الخمر والتبغ والمخدرات بينما هناك ناس يتمنون أن يخرجوا من بيوتهم ويروا ضياء الشمس أو نور القمر.



هناك ناس امتلكوا المال والقصور والأراضي و....ولم يرزقهم الله نعمة الأولاد أو الصحة بينما هناك ناس رُزقوا الصحة الجيدة والكثير من الأولاد لكنهم فقراء.



هناك ناس لهم آباء وأمهات لكنهم يتفننون في الإساءة إليهم بينما هناك ناس لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم لكنهم يحسنون التعامل مع من رباهم أكثر من من أبنائهم الحقيقيين.



وهناك ................بينما هناك ............



أترك لكم اضافة حالات مشابهة لهذه الحالات المتناقضة.​

للامانة مقتبس مع التعديل ​